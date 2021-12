Der von der Bundesregierung eingerichtete Unterstützungsfonds für die von der Coronakrise betroffenen Non-Profit-Organisationen wird laut Regierungsangaben bis Ende März 2022 verlängert.

ÖSTERREICH. Ab Februar 2022 können Anträge zum vierten Quartal 2021 rückwirkend gestellt werden. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bezeichnete den NPO-Fonds in einer schriftlichen Stellungnahme als "Herzensprojekt". "In den Sport- und Musikvereinen, Hilfsorganisationen und Freiwilligenorganisationen kommen Menschen mit manchmal unterschiedlichen Meinungen über eine gemeinsame Leidenschaft zusammen. Das ist gerade jetzt wichtig wie nie und ich möchte mich von Herzen bei Österreichs Freiwilligen und Non-Profit-Organisationen für ihre Arbeit in schwierigen Zeiten bedanken."



Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) sprach von einem der "wichtigsten Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen im Kulturbereich", denn weite Teile des österreichischen Kulturbetriebs seien gemeinnützig organisiert.

Bisher 700 Mio. Euro geflossen

Seit der Einrichtung des Fonds im Frühjahr 2020 wurden laut Regierungsangaben rund 23.000 Vereine und weitere gemeinnützige Organisationen mit fast 700 Mio. Euro unterstützt. Gefördert werden Fixkosten wie etwa Mieten oder Betriebskosten, aber auch coronabedingte Mehrkosten oder angelaufene Kosten für Veranstaltungen, die pandemiebedingt nicht stattfinden konnten, und zwar bis zu einer Höhe von maximal 90 Prozent des Einnahmenverlustes im Vergleich zu 2019.

Anträge könne auf der der Webseite www.npo-fonds.at gestellt werden. Im Jänner sind dort die genauen Richtlinien und weitere Informationen rund um den NPO-Fonds abrufbar.