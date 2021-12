Der designierte Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer verteidigte die umstrittene Silvestersperrstunde. "Es ist wichtig, dass wir der Wissenschaft und den Experten vertrauen“, sagte er im Wien heute“-Jahreswechselinterview. Zudem kündigte Mahrer an, in der Wiener Politik einiges anders machen zu wollen als sein Vorgänger Gernot Blümel.

ÖSTERREICH. „Wenn wir von der Wissenschaft die dringende Empfehlung bekommen, heuer Silvester noch etwas gedämpft zu feiern, dann glaube ich, sollten wir den Expertinnen und Experten vertrauen.“ Die Sperrstunde um 22.00 Uhr sei die politisch richtige Entscheidung. „Was es braucht – und was auch in den nächsten Wochen zu überlegen sein wird – auf Bundes- und auf Landesebene: Haben wir überall die richtigen Instrumente, um Wirtschaftshilfen auch sichtbar für Unternehmerinnen und Unternehmer anzuwenden“, meinte Mahrer.

Als interessanten Vorschlag für Wien wertet Mahrer das Vorgehen Oberösterreichs, pensionierte Polizistinnen und Polizisten bis zum 70. Geburtstag, für die Kontrolle der 2G-Nachweise oder für die Kontaktnachverfolgung zurückzuholen. Es brauche alle Ideen, die dazu führen, dass es eine Verstärkung der personellen Situation in der Krise gibt. Dazu gehöre auch die Möglichkeit, Beamte freiwillig in den Dienst zurückzuholen.

Nach Parteiobmann Sebastian Kurz und Kanzler Alxander Schallenberg legte auch Finanzminister und ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel alle politischen Funktionen zurück.

Foto: © Parlamentsdirektion / Johannes Zinner

hochgeladen von Julia Schmidbaur

Mahrer legt Amt anders an als Blümel

Lobende Worte erhält Blümel von Mahrer: „Mein Vorgänger hat sehr gute Politik gemacht für Österreich als Finanzminister.“ Während sein Vorgänger parallel zu seiner Obmannschaft in Wien auch in der Bundespolitik tätig war, will sich Mahrer nur auf Wien konzentrieren. „Meine Entscheidung war klar, als ich designierter Landesparteiobmann geworden bin, dass ich mich hier vollkommen für Wien entscheiden.“

An Blümels Entscheidung, beides zu machen, will er aber keine Kritik üben. „Er hat uns auch durch Wirtschaftshilfen, Unterstützungen und all das, was für die Corona-Bekmäpfung aus wirtschaftspolitischer Sicht notwendig war, gut durch diese Krise geführt“, so Mahrer. Und das habe Blümel auch für Wien getan. Er will in seiner neuen Funktion Brücken schlagen, nicht nur in der Pandemie, sondern auch bei anderen Themen wie dem Lobautunnel.

Polizisten für 2-G-Kontrollen zurückholen? Ich halte es für eine richtige und notwendige Maßnahme“, sagte Mahrer

Foto: RegionalMedien NÖ

hochgeladen von Thomas Santrucek

Lobautunnel: Gewessler am Zug

Da gehe es jetzt darum, „rechtlich festzustellen, ist die Frau Bundesminister (Leonore Gewessler von den Grünen, Anm.) richtig beraten gewesen. Der Tunnel ist das bestgeprüfte Straßenbauprojekt in ganz Österreich.“ Die Wienerinnen und Wiener hätten sich auf die gerichtlichen Entscheidungen – etwa vom Bundesverwaltungsgericht – verlassen. „Sie wollen auch an politische Versprechen glauben. Daher muss der Lobautunnel kommen.“ Der Tunnel werde dann kommen, „wenn es keine vernünftige Alternative zu ihm gibt. Und die sehe ich derzeit nicht.“ Er forderte daher von Gewessler, dass sie Alternativen – „die das Wort auch verdienen“ – auf den Tisch legt.

Karl Mahrer wird neuer Wiener ÖVP-Chef