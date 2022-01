Aufgrund der neuen Omikron-Variante erwarten Wissenschafter eine beschleunigte Durchseuchung. Das mache einen neuen Umgang mit der Pandemie notwendig. In einem "Policy Brief" fordern die Forscher des Complexity Science Hub Vienna (CSH) eine klare Kommunikation der Politik an die Bevölkerung.

ÖSTERREICH. Die Omikron-Variante "schreibt gerade die Spielregeln für den Umgang mit der Pandemie neu", heißt es im "Policy Brief" des CSH. Demnach werde die neue Corona-Variante zur beschleunigten Durchseuchung führen. Die Politik müsse sich nun rasch entscheiden, ob die Durchseuchung langsam oder ungebremst erfolgen soll, so die Komplexitätsforscher. Eine ungebremste Durchseuchung stelle aus ihrer Perspektive "eine riskante Wette mit enorm hohem Einsatz" dar.

Geringerer Immunschutz bei Omikron

Die beschleunigte Durchseuchung mache eine klare Kommunikation der Politik mit der Bevölkerung erforderlich. Man müsse den Menschen klar mitteilen, was auf sie zukommt und erklären, dass es nun vermehrt um die Eigenverantwortung jedes einzelnen gehe, heißt es im "Policy Brief" des CSH. Laut einer Modellrechnung könnte Omikron den Immunschutz der Bevölkerung deutlich reduzieren. So hätten Impfung und Genesung noch über 70 Prozent gegen eine symptomatische Infektion durch die Delta-Variante geschützt. Bei Omikron betrage dieser Wert nur mehr 40 Prozent.

Zeitfenster zur Eindämmung bereits geschlossen

In ihrem "Policy Brief" halten die CSH-Wissenschafter Peter Klimek und Stefan Thurner fest, dass sich das Zeitfenster, in dem man ein Eindämmen der sich gerade aufbauenden Omikron-Welle noch hätte versuchen können, bereits geschlossen habe. "Somit bleibt wieder einmal nur die Frage, ob man die Durchseuchung langsam oder schnell geschehen lassen will. Die gewählte Strategie sollte von der Politik jedoch umgehend kommuniziert werden, damit sich die Bevölkerung darauf mit individuellen Schutzmaßnahmen vorbereiten kann", hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Aussendung.

Omikron macht gewisse Ansätze obsolet

In Österreich verfolgte man bei der Pandemiebekämpfung bisher eine Strategie der Abflachung. Das Infektionsgeschehen wurde bei dieser Vorgehensweise erst nachhaltig mit nicht-pharmazeutischen Maßnahmen - wie Lockdowns - gesenkt und orientierte sich an zuvor definierten Kapazitätsgrenzen in den Intensivstationen der Spitäler. Dieser Ansatz könnte aufgrund der Omikron-Variante hinfällig werden. Die Forscher fürchten nämlich, dass andere Kapazitätsgrenzen in kritischen Infrastrukturen früher erreicht werden könnten. Aus diesem Grund müsse man auch eine Neuausrichtung im Pandemiemanagement überlegen, so die Wissenschafter.

Durchlaufenlassen ist "englisches Roulette"

Sollte sich die Politik für ein Durchlaufenlassen entscheiden, sei davon auszugehen, dass sich etwa zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung mit Omikron infizieren werden. Erst dann könne man eine Verlangsamung der Omikron-Welle erwarten. Bei diesem Szenario wäre außerdem auch mit Personalausfällen in dieser Größenordnung im Gesundheitssystem, aber auch in anderen kritischen Infrastrukturen zu rechnen. Diese Variante bezeichnete Klimek gegenüber der APA als "englisches Roulette". "Eine riskante Wette mit unbekannter Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und enorm hohem Einsatz."

Quarantäneregeln müssen angepasst werden

Auch alle anderen öffentlichen und privaten Unternehmen müssten sich darauf einstellen, dass bis zu 20 Prozent des Personals durch Krankheit oder Quarantäne ausfallen könnten, sollte die Welle ungebremst durchlaufen. Daher müssten auch die Quarantäneregeln dynamisch und antizyklisch an das Infektionsgeschehen angepasst werden. Nur so könne man die Funktionalität kritischer Infrastrukturen sicherstellen. Das heißt je höher die Fallzahlen, desto kürzer die Quarantäne.

Nicht "wegen" sondern "mit" Covid-19

In Österreich sei ein Überschreiten des bisherigen Höchststandes an Covid-Spitalspatienten durchaus wahrscheinlich. Es sei aber nicht klar, in welchem Bereich der Pflege - Personal, Normalpflege, Intensivpflege - diese Überlastung zuerst eintreten werde. So würden in Großbritannien etwa ein Drittel der Spitalsaufenthalte nicht "wegen" sondern "mit" Covid-19 erfolgen. Patienten wurden also eigentlich aus einem anderen Grund als Covid behandelt und dann zufällig positiv getestet bzw. steckten sich erst im Spital an. Dieser Umstand könnte zu weiteren Problemen bei den Ressourcen führen, warnen die Experten.

Pandemiebekämpfung muss überdacht werden

"Zusammenfassend zwingt uns Omikron, unseren Zugang in der Pandemiebekämpfung zu überdenken. Betrüblicherweise besteht dafür kaum noch Zeit. Da ein Verhindern der Welle täglich unwahrscheinlicher wird, sollte in der Bevölkerung baldmöglichst Klarheit in dieser Frage geschaffen werden, um die Gelegenheit zu geben, sich eigenverantwortlich zu schützen", so die Komplexitätsforscher. Dabei bleibt die Impfung das wichtigste Instrument, auch wenn sie zunehmend so verstanden werden muss, dass sie einen länger dauernden Schutz vor schwerer Erkrankung und nur einen kurzfristigen Schutz vor symptomatischer Infektion bietet.

5.500 Neuinfektionen und 25 Tote

