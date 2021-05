Der Nationalrat hat heute in einer Sondersitzung die gesetzliche Grundlage für den Grünen Pass beschlossen. Nicht nur die Koalition, sondern auch die Opposition stimmte der Vorlage zu, wie bereits im Vorfeld angekündigt wurde. Für FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sei das ein "ungeheuerlicher Tabubruch".

ÖSTERREICH. Die Zustimmung der SPÖ war deshalb wichtig, weil auch eine Mehrheit im Bundesrat benötigt wird, da die Umsetzung des grünen Passes andernfalls erst acht Wochen später vollzogen hätte werden können. Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried hob hervor, dass nach Verhandlungen mit seiner Partei jetzt keine Bewegungsprofile erstellt werden und die Nachweise nur offline überprüft werden können: „Wir haben ein schlechtes Gesetz verhindert. SPÖ-Abgeordneter Christian Drobits warf der Koalition vor, dass diese die Materie ohne Befassung der Zivilgesellschaft durchdrücken habe wollen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) versicherte, dass der Datenschutz nun gewahrt sei. Es könne nicht nachgeprüft werden, welches der drei G (getestet, geimpft, genesen) einen Zutritt über den Pass gewähre.

Für Österreicherinnen und Österreicher soll es damit ab 4 Juni möglich sein, sich mittels eines QR-Codes als getestet, genesen oder geimpft auszuweisen- zum Beispiel in der Gastronomie und im Tourismus. Diese österreichische Version soll mit jener der EU, die im Juli kommen wird, kompatibel sein. Als Alternative verspricht der Gesundheitsminister zudem ein PDF zum Ausdrucken.

"Austro-Version unnötig"

Die NEOS zeigten sich ob des Starttermines am 4. Juni skeptisch, weil die Lösung ja erst programmiert werden müsse, so NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker. Die Austro-Version des Grünen Passes hielt Loacker außerdem für unnötig, wird es doch im Juli eine EU-Variante geben. Die österreichische Lösung sei nur vom Kanzler aus Image-Gründen forciert worden. Dabei könne die vorerst nicht einmal für Reisen verwendet werden. Die europäische Variante soll am 27. Juni starten.

Der grüne Pass sei ein Schritt, um "Kontrolle", "Überwachung" und die "Steuerbarkeit der Menschen umzusetzen", so FPÖ-Klubobmann Kickl.

FPÖ: Grüner Pass etabliert "System der Unfreiheit"

Klubchef Kickl befürchtet hingegen, dass in Zukunft jeder, der sich nicht impfen lasse, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden solle. Die anderen Parteien machten sich zu Komplizen eines "gigantischen Geschäftsmodells der Pharmaindustrie". Kickl sieht in der Impfung ein "riesiges Gentechnik-Experiment, Ausgang ungewiss".

Antigen-Selbsttests für Betriebe

Neben dem Grünen Pass wurden auch einige weitere Corona-Materien beschlossen. "Um eine sichere und erfolgreiche Sommersaison trotz anhaltender Corona-Pandemie zu ermöglichen, wird Österreichs Teststrategie ausgebaut. Dazu gehört, dass der Bund den Betrieben kostenlos Antigen-Selbsttests für Gäste zur Verfügung stellt", heißt es in einer Aussendung des Tourismusministeriums. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit des Ausdruckes aus dem Elektronischen Impfpass durch Ärzte und Apotheken und einen Kostenersatz für Apotheken für die Verteilung von Impfstoffen an Arztpraxen geschaffen.

