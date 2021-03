Wien, Niederösterreich und das Burgenland sind derzeit stark von der britischen Variante betroffen. Ein scharfer regionaler Lockdown ist trotz der teils angespannten Lage in den Spitälern aber nicht zu erwarten.

ÖSTERREICH. Am Dienstagabend empfängt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ab 19.30 Uhr Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Grund ist, dass "wir derzeit in der Ostregion im Vergleich mit anderen Bundesländern in einer schwierigeren Situation sind", betonte Bürgermeister Ludwig vorab. Ludwig stellte am Dienstag „mit Sicherheit verschärfende Maßnahmen“ in Aussicht.

Vermutlich kein scharfer Lockdown

Ein scharfer regionaler Lockdown ist aber dennoch nicht zu erwarten. Erwogen werden offenbar Maßnahmen wie eine Ausweitung der (Gurgel)Tests und eine verstärkte FFP2-Maskenpflicht auch für Kindergärtnerinnen und jüngere Schüler oder etwa in Sozialräumen von Unternehmen. Auch raschere Quarantäne-Reaktionen bei positiven Testergebnissen in Schulen dürften kommen. So könnte schon nach einem positiven Fall die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden. Derzeit ist das erst ab zwei Fällen möglich.

Auf Verschärfungen müssen sich wohl Grenz-Pendler bei der Gültigkeitsdauer der vorzulegenden Tests einstellen. Ein erneuter Lockdown des Handels oder eine Rückkehr zum Distance Learning über Ostern ist wohl nicht zu erwarten. Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner unterstrich dies am Dienstag nachdrücklich: "Der heimische Handel muss offen bleiben. Zusätzliche Einschränkungen bringen uns in der Pandemie-Bekämpfung nicht weiter, weil dort (Anm. der Redaktion: im Handel) praktisch keine Weiterverbreitung stattfindet."

Ludwig plädiert für einheitliche Regeln für Ostregion

Wiens Bürgermeister Ludwig erklärte am Dienstag vor den Gesprächen, es mache keinen Sinn, in Wien, Burgenland und Niederösterreich unterschiedlich vorzugehen, da es sehr viele Menschen gebe, die täglich zwischen den Bundesländern hin- und herpendeln. Er sprach sich für einheitliche Regeln innerhalb der Ostregion aus. Mehr dazu im folgenden Beitrag.

Bürgermeister Ludwig will schärfere Maßnahmen

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil erwartet sich eine „Diskussion auf Augenhöhe“. „Gestern hatte ich den Eindruck, dass man nur über Lockdown oder komplette Öffnung diskutiert. Das ist zu wenig. Politik ist immer ein Annähern, und vielleicht gelingt heute ein Kompromiss“, hofft Doskozil.

„Vielleicht gelingt heute ein Kompromiss“

7-Tages-Inzidenz in einzelnen Bezirken über 400

In Wien lag die 7-Tages-Inzidenz am Montag laut der AGES bei 321,9, in Niederösterreich bei 271,7 und im Burgenland bei 256,1. In einzelnen Bezirken gibt es bereit eine Inzidenz von über 400. Am Dienstagnachmittag war etwa in Niederösterreich der Bezirk Neunkirchen Spitzenreiter mit einem Wert von 484,1.