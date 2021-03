In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450.

Aktuelle Zahlen:

AGES Dashboard:* 516.683 Laborbestätigte Fälle; 46.106 aktive Fälle; Genesene Fälle 461.678; Testungen 20.476.485 (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 23.03.2021 0.00 Uhr).

Die wichtigsten Corona-Nachrichten im Überblick:

Von Montag auf Dienstag wurden 3.415 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen 32 weitere Todesfälle hinzu. Bisher sind in Österreich 9.121 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben.

In Österreich benötigten am Dienstag 437 Corona-Patienten intensivmedizinische Versorgung und lagen auf Intensivstationen.

und lagen auf Intensivstationen. Am Dienstag wurde beim "Ostgipfel" zwischen Gesundheitsminister Anschober und den Landeshauptleuten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bis tief in die Nacht verhandelt. Aufgrund der angespannten Situation in den Spitälern werden neue Maßnahmen für den Osten fix kommen. Details zu diesen werden am Vormittag erwartet.

In Österreich wurden bisher etwa 1,3 Millionen Impfungen durchgeführt. Rund 330.000 Menschen haben bereits ihre zweite Teilimpfung erhalten und sind voll immunisiert.

Kurz warnt vor EU-Gipfel vor Spaltung Europas

Vor dem am Donnerstag und Freitag stattfindenden EU-Videogipfel warnte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor einer Spaltung Europas aufgrund der Verteilung von Corona-Impfstoffen. "Wir können kein Interesse daran haben, dass sich die Kluft innerhalb der Europäischen Union bei der Durchimpfung der Bevölkerung immer mehr vergrößert und wir somit EU-Mitgliedstaaten zweiter Klasse schaffen", sagte Kurz der deutschen Tageszeitung "Welt" am Mittwoch.

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei dem Gipfel mehr Tempo bei der europäischen Corona-Impfkampagne in der ganzen EU machen. Dies sei eine "Top-Priorität", hieß es im Einladungsbrief von EU-Ratspräsident Charles Michel am Dienstag. Um dies zu erreichen soll die Impfstoffproduktion angekurbelt und die Lieferungen von Vakzinen ausgebaut werden. Außerdem wolle der Gipfel "mehr Transparenz und Vorhersehbarkeit der Versorgung" bei den Impfstoffen schaffen.

Nationalrat beschließt Mindeststudienleistung

Studenten in Österreich müssen in Zukunft eine Mindestleistung erbringen, um ihr Studium fortsetzen zu können. Eine entsprechende Universitätsgesetz-Novelle soll am Mittwoch vom Nationalrat verabschiedet werden. Diese sieht die Einführung einer Mindeststudienleistung für Studienanfänger von 16 ECTS-Punkten innerhalb der ersten vier Semester vor.

683 Neuinfektionen in Niederösterreich

Am Mittwoch wurden in Niederösterreich 683 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Zudem stieg die Gesamtzahl der Todesfälle um sechs auf insgesamt 1.501, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Am Mittwoch befanden sich 19.066 Kontaktpersonen in Quarantäne (+254 zum Vortag).

Neue Corona-Verschärfungen für den Osten Österreichs

Aufgrund der angespannten Situation auf den Intensivstationen der Spitäler im Osten Österreichs wird es zu neuen Corona-Maßnahmen kommen. Details zu diesen werden am Mittwoch Vormittag erwartet. Die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben verhandelten bis tief in die Nacht mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und einigten sich gegen 2.30 Uhr auf Verschärfungen. Auch ein echter Lockdown war im Gespräch.

Momentan laufen noch Gespräche auf verschiedenen Ebenen, hieß es am Mittwoch aus dem Büro des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ). Zudem gelte noch "absolutes Stillschweigen".

Singende Videobotschaft aus der Südsteiermark

Ein Vocalcoach aus der Südsteiermark hat sich etwas einfallen lassen. Gemeinsam mit ihren Gesangsschülern präsentierte sie eine besondere Version von "Another Day in Paradise" auf Social Media und trotzen damit Corona.

Singende Videobotschaft aus der Südsteiermark – Corona zum Trotz

Digitale Pinnwand des Alltages im Lockdown

"Meine Sicht der Dinge auf Corona" – Ausstellung im Landesmuseum

Deutschland: 15.813 Corona-Neuinfektionen und 248 neue Todesfälle

Im Nachbarland Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 15.813 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Zeitgleich wurden 248 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor.

Die Infos des Vortags:

Gipfel soll Maßnahmen für Ostregion klären

