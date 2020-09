In unserem Corona-Ticker finden Sie nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie.



Aktuelle Zahlen



30.376 bestätigte Fälle; 3.705 aktive Fälle; 520 neue Fälle von Mo. auf Di. (Stand 09.09.2020, 8:00 Uhr)

25.629 Genesene (329 aktuell), 747 Todesfälle; 1.276.477 durchgeführte Tests (10.254 aktuell) (Stand 09.09.2020, 8:00 Uhr)

Corona lässt Supermarkt-Umsätze steigen

Die Corona-Virus-Pandemie spült mehr Geld in die Kassen der Supermärkte. Analysten von RegioData gehen davon aus, dass die Umsätze im Lebensmittelhandel heuer um 4,5 Prozent steigen werden. Trotz des zu erwartenden Kaufkraftverlusts, sollen sich die Wachstumsraten 20201 wieder in den langjährigen Normalbereich von 2,5 Prozent bewegen, so die Prognose. Der Lebensmittelhandel profitierte während des mehrwöchigen Lockdowns, denn die Gastronomie wurde geschlossen. Somit wurde regelmäßig zu Hause gegessen, dementsprechend stiegen die Einkäufe. Das wurde durch das Homeoffice weiter verstärkt.