Neo-Bildungsminister Martin Polaschek über Corona-Regeln an Schulen, die heurige Matura und seine Bildungsoffensive.

ÖSTERREICH. Viele Schülerinnen und Schüler sind verunsichert, weil die Omikron-Variante unvorhersehbare Folgen mit sich bringen könnte. Die RegionalMedien Austria sprachen mit dem Bildungsminister über die neuen sowie geplante Maßnahmen an den Schulen. Polaschek hält trotz Kritik an den Plänen zur Matura fest. Auch die Sicherheitsvorkehrungen sollen vorerst so bleiben, wie sie mit Schulstart nach den Ferien bekannt gegeben wurden.

RegionalMedien Austria: Herr Bundesminister, was unterscheidet Sie von Ihrem Vorgänger?

MARTIN POLASCHEK: Jeder Politiker hat seinen eigenen Stil. Ich war als Vizerektor für Lehre zuständig und bin ein Praktiker dem es ein besonderes Anliegen ist, zu den Leuten, Lehrkräften und Schüler zu gehen und mich mit ihnen auszutauschen.

Die neuen Schulregeln gelten bis Ende Februar. Ab 2 positiven Corona-Fällen in einer Klasse muss die ganze Klasse ins Distance Learning. Schließen Sie generelles Distance Learning für Schulen für dieses Semester aus?

In einer Pandemie kann niemand etwas ausschließen. Ich kann aber versichern, dass die Schulen sofern es die epidemiologische Lage irgendwie zulässt offen bleiben und Präsenzunterricht möglich ist.

Sollte es wegen Omikron zu einer Lehrer-Verknappung kommen, sollen ja Lehramtskandidaten herhalten. Kritische Stimmen sagen, dass diese im Gegensatz zu Pädak-Studenten keinen Praxisbezug haben. Macht das dann Sinn? Und was ist bei Ausfällen für Volksschulen geplant?

Wir haben ein Kaskadenmodell bei dem wir in erster Stufe am Standort Supplierungen durchführen. In der zweiten Stufe greifen wir auf Studierende zurück. Die Bildungsdirektionen haben aber auch die Möglichkeit pensionierte Lehrkräfte auf freiwilliger Basis zurückzuholen. Derzeit ist das aber kein Thema. Diese Einsätze sind kurzfristig und helfen Engpässe auszugleichen. An kleinen Volksschulstandorten mit nur zwei oder drei Lehrkräften wird es sinnvoller sein, punktuell Distance Learning durchzuführen.

Für Kritik sorgte die Maskenpflicht im Sportunterricht, die laut Schulverordnung bis 14. Jänner besteht. Dabei kommt es laut Sportmedizinern zu einer Rückatmung von CO2. Bleibt die Maskenpflicht im Sportunterricht?

Turnunterricht soll nach Möglichkeit im Freien durchgeführt werden. Dabei kann auch die Maske abgenommen werden. Muss im Turnsaal mit Maske geturnt werden, sollen keine Sportarten ausgeübt werden, die zu höherer Atemfrequenz führen.

Was, wenn ab Februar die Impfpflicht kommt und Lehrer sich weigern, sich impfen zu lassen?

Es ist nicht mehr die Zeit, in einzelnen Berufsgruppen zu denken. Es kommt eine allgemeine Impfpflicht für alle. Von den Regeln sind auch Lehrkräfte eingeschlossen. Ich bin aber sehr froh, dass es bereits jetzt vor der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht mit 85% eine hohe Impfquote unter den Lehrerinnen und Lehrern herrscht.

Laptops-Verteilaktion an Schulen: Hätten Sie diese Aktion als Bildungsminister ebenfalls gestartet und wieviel Prozent der Geräte wurden bisher verteilt?

Ja, denn mir ist Digitalisierung ein besonderes Anliegen. Das fängt bei der notwendigen technischen Infrastruktur an und geht weiter zur digitalen Bildung. Wir verteilen in diesem Schuljahr rund 150.000 Laptops an Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Schulstufe.

Die Digitalisierung an Schulen in Österreich hinkt im internationalen Vergleich nach. Laptops alleine sind ungenügend, meinen Experten. Haben Sie ein Konzept für mehr Kompetenzen bei digitalem Lernen, zb IT verpflichtend ab der 1. Klasse statt Handarbeit?

Es ist völlig richtig, dass es nicht reicht, den Schülerinnen und Schülern Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Daher wurde die digitale Grundbildung als verpflichtendes benotetes Schulfach erst kürzlich beschlossen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn Schülerinnen und Schüler müssen lernen sich in der digitalen Welt zu bewegen, mit ihr zu interagieren und sie zu gestalten. Die gute Nachricht: Wir müssen dafür auf kein anderes Fach verzichten.

Eine Bildungsreform steht schon lange an. Sie haben angekündigt, sich um die Bekämpfung von Bildungslücken zu kümmern. Österreich schneidet bei Pisa ja schon seit Jahren relativ mies ab. Was genau soll da passieren?

Aktuell geht es darum, die Bildungslücken zu schließen, die durch Corona entstanden sind. Dafür haben wir soeben ein umfangreiches Förderpaket beschlossen. Außerdem planen wir im ersten Halbjahr die Überarbeitung der Lehrpläne abzuschließen. Hier kommen wir zu einem mehr kompetenzorientierten Lernen, um die Kinder für die Zukunft fit zu machen.

Wie konkret sollen die Erleichterungen bei der heurigen Matura ausfallen?

Der aktuelle Maturajahrgang ist bereits das dritte Jahr von Corona betroffen. Deswegen haben wir eine Reihe von Erleichterungen beschlossen. Der Abgabetermin der Vorwissenschaftlichen Arbeit wird um zwei Wochen verschoben. Für die Klausuren haben die Kandidatinnen und Kandidaten eine Stunde länger Zeit. Der Stoffumfang für die mündliche Matura wird beschränkt. Was bleibt ist die Einberechnung der Jahresnote in die Gesamtnoten.

Vielen Maturanten gehen die Erleichterungen nicht weit genug...

Mir ist bewusst, dass die Auswirkungen der Pandemie noch spürbar sind und darüber habe ich auch mit der Schülervertretung gesprochen. Daher haben wir dieses Jahr eine Vielzahl an Erleichterungen bei der Matura geschaffen. So werden die Themenbereiche eingeschränkt und Fristen verlängert. Es wird einen Ersatzprüfungstermin geben und die Jahresnote wird in die Maturanote mit einberechnet.

Können Sie die Bedenken mancher Schüler nachvollziehen, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht weit genug gehen?

Wir haben ein engmaschiges Sicherheitsnetz geknüpft, wodurch die Schulen in diesem Schuljahr offen bleiben konnten. Die Matura ist ein Schlüsselmoment im Leben einer Schülerin oder eines Schülers, bei dem man sein Wissen präsentieren kann. Ich bin daher froh, dass auch die mündliche Matura aus derzeitiger Sicht dieses Jahr unter allen nötigen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden kann.

Kritisiert wird auch, dass es zu wenig psychologisches Personal an Schulen gibt.

Schülerinnen und Schüler haben leider auch psychisch stark unter der Pandemie gelitten. Das ist sehr alarmierend und wir haben daher ein Sofortpaket mit Maßnahmen geschnürt. Schulpsychologen haben eine wichtige Rolle als Schnittstelle zum ambulanten Bereich. Wir haben daher auch die Mittel für Schulpsychologen um 20 Prozent erhöht.

Schulen werden nicht schließen, Matura findet statt