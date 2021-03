In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450.

AGES Dashboard:* 513.968 Laborbestätigte Fälle; 45.931 aktive Fälle; Genesene Fälle 459.178; Testungen 20.316.556 (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 22.03.2021 0.00 Uhr).

Die wichtigsten Corona-Nachrichten im Überblick:

Von Sonntag auf Montag wurden 2.412 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen 15 weitere Todesfälle hinzu. Bisher sind in Österreich 9.089 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben.

verzeichnet. Im hinzu. Bisher sind in Österreich gestorben. In Österreich benötigten am Montag 437 Corona-Patienten intensivmedizinische Versorgung und lagen auf Intensivstationen.

und lagen auf Intensivstationen. Die Beratungen der österreichischen Regierung mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise kam am Montagabend zu dem Ergebnis , dass weitere Lockerungsschritte frühestens nach Ostern möglich seien. Mehr.

mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise , dass weitere möglich seien. Mehr. Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlenwird das Nachbarland DeutschlandüberOstern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Corona-Pandemie gehen.

Aufbau von Impfstoffproduktion käme für diese Pandemie zu spät

In Österreich käme der Aufbau einer Corona-Impfstoffproduktion für die aktuelle Pandemie zu spät, meint Philipp von Lattorff, Präsident des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig). Selbst beim Vorhandensein einer passenden Infrastruktur, würde es zwei Jahre dauern, bis ein Impfstoff hergestellt werden könne. Die Errichtung eines neuen Werks zur Impfstoffproduktion würde wohl sogar fünf bis sechs Jahre benötigen.

Das liegt laut von Lattorff daran, dass beispielsweise der Impfstoff von Pfizer rund 290 Komponenten benötigt, bis er beim Patienten verimpft werden kann. "Man kann sowieso nicht alles in Österreich herstellen", meint von Lattorff, Generaldirektor von Boehringer Ingelheim RCV. "Wenn, ist es eine europäische Sache" einen Impfstoff zu entwickeln.

NGO-Check: FFP2-Masken erwiesen sich als schadstofffrei

Seit der Einführung der FFP2-Maskenpflicht in Österreich hat die Umweltschutzorganisation Global 2000 zahlreiche Anfragen erhalten. Konsumenten fürchteten Unterschiede zwischen chinesischen und österreichischen Masken und wollten wissen, ob hier eventuell gesundheitliche Gefährdungen durch Schadstoffe zu befürchten seien. Die NGO hat aus diesem Grund und auch um teilweise vorhandener Maskenskepsis vorzubeugen, FFP2-Masken getestet. Dabei wurden keine Schadstoffe gefunden.

Deutschland: Verschärfter Lockdown über Ostern

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen geht das Nachbarland Deutschland über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr. Demnach soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben zwischen dem 1. und 5. April stark heruntergefahren werden. Das beschlossen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in der Nacht auf Dienstag. Zudem wird der Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert.

