Die Schulen starten am Montag nach den verlängerten Ferien mit einer sogenannten Sicherheitsphase wieder. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ruft vor der Rückkehr an die Schulen zum testen auf.

ÖSTERREICH. Die Vorgaben für den Schulbesuch sind gleich geblieben: Wie schon vor den Feiertagen wird in den Schulen unabhängig vom Impfstatus mindestens dreimal pro Woche getestet. Außerdem muss auch im Unterricht Maske getragen werden. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Neu ist: Ab 17. Jänner finden an allen Schulen in allen Bundesländern mindestens zwei PCR-Tests in der Woche statt. In Wien, Niederösterreich und Oberösterreich gibt es das bereits.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ruft alle Schülerinnen und Schüler dazu auf, sich bereits am Wochenende testen zu lassen. „Bitte lassen Sie ihre Kinder am Wochenende testen, bevor sie am Montag wieder in die Schule gehen“, so Polaschek. „Die Schülerinnen und Schüler haben vor den Ferien drei Corona-Tests mit nach Hause bekommen. Ich appelliere an alle, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Überall, wo es die Kapazitäten zulassen, ist zudem ein PCR-Test sinnvoll.“

Im Unterricht muss wieder Maske getragen werden.

Foto: Bettina Seidl

hochgeladen von Julia Hettegger

Ziel sei, dass mit Corona infizierte Kinder gar nicht erst an die Schulen zurückkommen würden und sich das Virus dort nicht weiter verbreiten könne. Gleich bleiben auch die Vorgaben für Klassenschließungen: Gibt es einen Corona-Fall in der Klasse bzw. Gruppe geht der Präsenzunterricht grundsätzlich weiter. Erst wenn es innerhalb von fünf Tagen zu weiteren positiven Fällen kommt, wird die Klasse/Gruppe ins Distance-Learning geschickt. De Kinder sind im Distance-Learning aber nicht automatisch auch in Quarantäne.

Quarantänevorgaben müssen nicht Regeln für Distance-Learning entsprechen

Die (gesundheitsbehördlichen) Quarantänevorgaben müssen nicht den Schul-Regeln für Distance-Learning entsprechen. In Quarantäne müssen nur der Corona-Fall selbst sowie ab der fünften Schulstufe auch enge Kontakte und direkte Sitznachbarn. Das gilt durch die von der Bundesregierung am Sonntag verkündete, neue Kontaktpersonenregel aber etwa nicht für dreifach geimpfte Kinder sowie für doppelt geimpfte Kinder bis elf Jahren, oder wenn durchgehend FFP2-Maske getragen wurde. "Die Infektionszahlen werden genau beobachtet und laufend neu bewertet", hieß es aus dem Bildungsministerium.

Kritik: Luftmessgeräte und mindestens 3 PCR-Tests pro Woche

Mikrobiologe Michael Wagner fordert am Freitag im Ö1-Mittagsjournal ein Maßnahmenbündel "aus Masken tragen, aus guten Lüftungskonzepten und aus dreimal pro Woche mindestens PCR-testen", für die Schulen. Vor allem die Antigenstests seien bei der ansteckenderen Omikron-Variante nicht sehr zuverlässig. Wenn man die Nasenbohrertests mache, könne man hochinfektiöse Personen mit diesen Antigen-Tests über mehrere Tage übersehen, befürchtet Wagner. "Es ist höchste Zeit, in der Mikrobiologe Luftmessgeräte für jede Klasse.

Häufiges Testen mit den sensibleren PCR-Tests, konsequentes Maskentragen und effizientes Lüften seien auch laut Expertinnen und Experten der Forschungsplattform „Covid-19 Future Operations“ entscheidend für einen sicheren Schulbetrieb trotz Ausbreitung der Omikron-Variante. Sie fordern auch ein Maßnahmenpaket für Kindergärten, im Zentrum müssten dabei Lüften und PCR-Speicheltests stehen.

Neue Maßnahmen nach Omikron-Gipfel