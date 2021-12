Die österreichischen Schulen sollen auch im Fall einer erneuten Verschärfung der Corona-Pandemie geöffnet bleiben. Der neue ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek versprach am Dienstagabend in der "ZiB2", dass er sich dafür einsetzen werde, dass der Präsenzunterricht, "solange es irgendwie möglich ist", aufrechterhalten wird.

ÖSTERREICH. Der Neo-Bildungsminister steht einer Impfpflicht für das Lehrpersonal skeptisch gegenüber. In Österreich habe sich entschlossen, eine generelle Impfpflicht (mit Februar) einzuführen. Inwiefern eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen möglich ist, müsse man sich "rechtlich anschauen", dies sei "ein sehr sensibler Bereich", so Polaschek. Stattdessen setze er, was das Impfen betrifft, eher auf Überzeugungsarbeit.

Lässt die Regierung die Schulen und die Jugend im Stich?

Könnte die Omikron-Variante eine Öffnung der Schulen verhindern?

Nach derzeitigem Stand sollen die österreichischen Schulen am 10. Jänner wieder aufsperren. Allerdings stellt die Omikron-Variante hier eine unbekannte Variable dar. Im Interview mit der "Standard" erklärte Polaschek, dass die Schulen durch die zahlreichen Testungen und Vorsichtsmaßnahmen vor Ort ein im Vergleich einigermaßen sicherer Ort seien. Zudem würden die Zahlen zeigen, dass die Erkrankungen in den Schulen deutlich zurückgegangen sind.

"Grundkompetenzen können nicht im Distanzmodus vermittelt werden"

Der neue Bildungsminister erklärt: "Ich halte es für ganz wichtig, dass gerade die Kinder in den Schulen unterrichtet werden. Das Distance-Learning hat sich in einigen Bereichen gut etabliert, aber gerade jüngeren Kindern im Volksschulbereich und in der Sekundarstufe I kann man im Distanzmodus einfach nicht die Grundkompetenzen und -fähigkeiten vermitteln."

So viel Präsenzunterricht bieten wie möglich

Aus diesem Grund sei es auch extrem wichtig, dass gerade diese Gruppen wieder in die Schulen kommen können. Dabei spiele nicht der Unterricht eine Rolle: "Ich glaube, dass gerade Kinder den persönlichen Kontakt mit ihren Mitschülern und Lehrern brauchen. Darum sehe ich es als meine Verantwortung und ist es mein Ziel, dafür zu sorgen, dass wir den Kindern so viel wie möglich an Präsenzunterricht bieten können", so Polaschek im "Standard".

Zur Person

Polaschek wurde 1965 in Bruck/Mur geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften habilitierte er sich im Jahr 2000 für Österreichische und Europäische Rechtsentwicklungen, Rechtliche Zeitgeschichte und Föderalismusforschung und wurde zum außerordentlichen Universitätsprofessor ernannt. Von 2003 bis 2019 war er Vizerektor für Studium und Lehre sowie Studiendirektor der Universität Graz. Darüber hinaus war Polaschek Sprecher der österreichischen VizerektorInnen für Lehre. Martin Polaschek ist auch in der Forschung aktiv. Sein wissenschaftlicher Fokus liegt in den Bereichen der Nachkriegsjustiz, dem Universitätsrecht und der Kommunalforschung. Polaschek war erst am 1. Oktober 2019 als neuer Rektor an die Grazer Uni geholt worden.

Die Weihnachtsferien werden verlängert

Kommt es mit Polaschek zu Schulschließungen?

Uni Graz-Rektor Martin Polaschek wird Bildungsminister