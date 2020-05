Tag 28 der Lockerungen: Vizekanzler Kogler (Grüne) und Gesundheitsminister Anschober (Grüne) haben am Dienstag grünes Licht für einen Neustart der Fußball-Bundesliga gegeben. Ein von den Mannschaftsärzten kontrolliertes Präventionskonzept soll für Sicherheit sorgen. Die Bundesliga kann ab Anfang Juni ohne Zuschauer fortgesetzt werden. In einem Kindergarten in Liesing soll ein Betreuer positiv auf das Corona-Virus getestet worden sein. Der Kindergarten wurde geschlossen. Die Regierung präsentierte am Montag das 500 Millionen Euro schwere "Wirtshauspaket", das Wirte steuerlich entlasten soll. Ab Freitag dürfen Gastronomie-Betriebe unter strengen Vorgaben zwischen 6 und 23 Uhr öffnen. In Österreich konnten bisher 15.892 Infektionen mit dem Corona-Virus nachgewiesen werden. Aktuell gelten 1.190 Personen als erkrankt (Stand 10.00 Uhr).



Wir, die Regionalmedien Austria, versuchen an dieser Stelle objektiv und unaufgeregt über den aktuellen Status Quo zum Corona-Virus in Österreich zu berichten. Haben Sie allgemeine Fragen, rufen Sie die Informations-Hotline an unter 0800 555 621. Bei Verdacht auf eine Infektion wählen Sie die Hotline 1450. Hier geht's zu den aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums.

Raab: "Mehr als 80 Prozent der im Pflegebereich Tätigen sind Frauen"

Anlässlich des heutigen Internationalen Tag der Pflege unterstrich Frauenministerin Susanne Raab, dass es vor allem Frauen sind, die Österreich während der Corona-Krise am Laufen halten. Frauen leisten unter äußerst herausfordernden Bedingungen Großartiges, so die Ministerin in einer Aussendung. "Gerade angesichts der Corona-Krise ist es mir ein Anliegen, dass die wertvolle und notwendige Arbeit, die tagtäglich im Bereich der Pflege geleistet wird, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wird. Die herausfordernden Wochen, die hinter uns liegen, haben uns deutlich vor Augen geführt, wie sehr die Gesellschaft auf die systemrelevante Arbeit der Frauen vor allem im Pflegebereich angewiesen ist", so Raab.

In Österreich sind fast 95.000 Personen im Gesundheitssektor tätig, der Anteil von Frauen in der Gesundheits- und Krankenpflege liegt bei rund 85 Prozent.

Am 1. Mai 2020 besuchte Bundesministerin Susanne Raab (m.r.) das niederösterreichische Pflege- und Betreuungszentrum Himberg.

Foto: Andy Wenzel/BKA

hochgeladen von Ted Knops

Schramböck: Produktion muss zurück nach Österreich

Laut Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) seien derzeit rund 550.000 Menschen in Österreich arbeitslos oder in Schulungen, 1,3 Millionen seien in Kurzarbeit. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Fähigkeit zur Selbstversorgung in Europa erhöht werden müsse. Die Betriebe in Österreich hätten sich flexibel gezeigt, etwa bei der Produktion von Schutzmasken. Dennoch hätte die Situation gezeigt, dass man Produktionsketten zurück nach Österreich holen müsse, um künftig schneller agieren zu können.

Ebenauer: Man ist sich der Verantwortung bewusst

Alle Personen, die am Spielfeld sind, sollen als eine Personengruppe gelten, so Ebenbauer. Sie sollen vor dem Trainingsstart getestet werden. Dadurch soll ein einheitlicher Gesundheitsstand gewährleistet werden. Diese Gruppe darf gemeinsam trainieren, Sozialkontakte sollten aber dennoch vermieden werden. Im Fall einer Infektion muss sich der Infizierte in Quarantäne begeben. Die restliche Personengruppe werde in diesem Falle angehalten daheim zu bleiben, darf aber weiterhin trainieren. Jedem Spieler sei klar, dass der Körper ihr Kapital ist. Dieser Verantwortung sei man sich bewusst und diese Vorreiterrolle nehme man gerne wahr.

Windtner: Bundesliga als Pilotprojekt

Die Corona-Krise habe dem dem Sport geschadet. Die Bundesliga sei das Flaggschiff des Fußballs. Man wollte aber nicht bevorzugt behandelt werden, sondern einfach nur die Voraussetzungen für den Neustart finden. Vielleicht sei die Bundesliga auch eine Art Pilotprojekt für andere Mannschaftssportarten und andere Gesellschaftsbereiche. Die ÖFB-Direktion habe Handlungsempfehlungen für den Neustart an die Klubs herausgegeben.

Kogler: wollen Ermöglicher und keine Verhinderer sein

Vizekanzler Kogler sagt, dass man immer Ermöglicher und kein Verhinderer sein wollte. Die Maßnahmen seien nötig gewesen. Am 29. Mai sollen auch Indoorsportarten wieder möglich sein. Auch hier evaluiere man alle 14 Tage neu.



Anschober: Bundesliga kann fortgesetzt werden

Sportstätten im Freien sollen wieder zugänglich werden. Der Sicherheitsabstand zu Haushaltsfremden sei aber auch weiterhin einzuhalten. Für den Mannschaftssport im Freiluftbereich im Sinne von Spitzensport bzw. wo Einkünfte vorliegen, soll es aber Ausnahmen geben. Dort sollen Mediziner und Mannschaftsärzte ein Konzept vorlegen. Die Einhaltungen der Maßnahmen werde kontrolliert. Ein Testung auf das Corona-Virus vor der erstmaligen Aufnahme des Trainings sei dafür erforderlich. Nach einem positivem Fall sei innerhalb von 14 Tagen die gesamte Mannschaft zu testen.

Anschober: Öffnungen hatten keine negativen Auswirkungen

In Österreich befinde man sich nun in Phase 2, der schrittweisen Öffnung. Alle 14 Tage werde neu evaluiert, damit man keine zweite Welle riskieren, so wie in Singapur, wo es Rückschritte gebe. Die ersten Lockerungen hatten in Österreich keine negativen Auswirkungen auf die Zuwachsraten.

Anschober: Virus weitgehend unter Kontrolle

Der Gesundheitsminister spricht über den erfreulichen Trend, in Österreich man habe das Corona-Virus weitgehend unter Kontrolle. Die Zuwachsraten seien in den letzten Wochen stetig gesunken. Nun gebe es täglich mehr Genesene als Neu-Infizierte.

Pressekonferenz "Perspektiven für Mannschaftssport"

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), ÖFB-Präsident Leo Windtner, Fußball-Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer und Austria-Wien-Sportvorstand Peter Stöger informieren ab 9.15 Uhr über die neuesten Lockerungen im Bereich des Mannschaftssports.

Lunacek will Fahrplan für Kultur vorlegen

Die grüne Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek will nun "Nägel mit Köpfen machen". Lunacek kündigte an, bis Freitag einen Fahrplan vorzulegen, wie kulturelle Veranstaltungen im Juli und August stattfinden könnten - Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Infektionszahlen weiterhin niedrig bleiben. Das sagte Lunacek heute im Ö1-Morgenjournal.

Kurz zu Fleischmann-Tweet

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) äußerte sich nach einer Anfrage der NEOS, zu einem kritischen Tweet, der Anfang März vom Twitter-Account von Gerald Fleischmann, dem Medienbeauftragten des Bundeskanzlers, abgesetzt worden war. Kurz schrieb, dass es sich um einen privaten Account gehandelt habe. Daher falle der Tweet nicht in den Bereich der Verwaltung und "somit auch nicht in meinen Vollzugsbereich". Der besagte Tweet wurde kurz nach seiner Veröffentlichung gelöscht und kritisierte eine Pressekonferenz von Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). "Was für eine peinliche Inszenierung! Warum muss der Kurz eine Konferenz zur AUA und zu Flugverkehr und zu Grenzkontrollen machen, was geht ihn das überhaupt an!? Lasst das Anschober machen! Da fühl ich mich wohler", so der Tweet.

Wallner fordert offene Grenzen am Bodensee

Der Landeshauptmann Vorarlbergs, Markus Wallner (ÖVP), fordert in seiner Funktion als Vorsitzender der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK), die schnellstmögliche Öffnung der Grenzen in der Bodenseeregion. Gemeinsam mit den anderen IBK-Regierungschefs soll nun eine entsprechende Position erarbeitet werden, so Wallner.

Pressekonferenz : Perspektiven für den Mannschaftssport

Heute geben Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) einen Überblick zum aktuellen Stand der Corona-Krise in Österreich und informieren

über die neuesten Lockerungsschritte im Bereich des Sports.

Bundesheer nimmt Stellungen wieder auf

Am 2. Juni sollen die seit Mitte März ausgesetzten Stellungen wieder aufgenommen werden. Die Zahl der Wehrpflichtigen soll aber reduziert werden. Außerdem werde ihre Tauglichkeit täglich überprüft. Dies sei eine Maßnahme um den Schutz vor dem Corona-Virus zu gewährleisten, so das Verteidigungsministerium.

Nachbesserungsbedarf beim Härtefallfonds

Beim Corona-Härtefallfonds für Klein- und Kleinstunternehmen werde man sowohl bei der Höhe, als auch der Dauer der Hilfsleistungen nachbessern müssen. Das sagte Wifo-Chef Christoph Badelt am Montagabend in der Talkshow "Milborn" auf Puls24. "Da muss man sicherlich neu dazulernen und ich glaube, da wird es immer wieder einen Anpassungsbedarf geben", so Badelt. Allerdings müsse man auch anerkennen, dass der Einkommensersatz für Hunderttausende Menschen funktioniert habe.

Corona-Virus: Kindergarten nach Infektion geschlossen

Im Kindergarten der Kinderfreunde in Liesing hat sich ein Betreuer mit dem Corona-Virus infiziert. Der Mann soll bereits am Freitag Symptome gezeigt haben. Nun wurde er positiv auf das Virus getestet. Unklar ist derzeit noch, wo sich der Betreuer angesteckt haben könnte. Der Kindergarten, der 35 Kinder betreut, wurde am Dienstag geschlossen. Nun sollen alle Mitarbeiter des Kindergartens auf eine Infektion getestet werden. Kinder sollen nur dann getestet werden, falls sie im Kontakt mit der infizierten Person waren. Mehr.

Lockerung in Österreich bislang ohne negative Auswirkungen

Die schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen soll sich bisher nicht negativ in den Fallzahlen bemerkbar gemacht haben. Die nächste Lockerungsstufe in Österreich ist für kommenden Freitag vorgesehen. Dann dürfen Gastronomie-Betriebe wieder aufsperren.