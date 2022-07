Der Rechnungshof hat die sogenannte Patientenmilliarde genauer unter die Lupe genommen. Mit der Zusammenlegung der Krankenkassen sollte viel Geld eingespart werden – doch das Gegenteil ist der Fall. Die Ziele der Reform wären unrealistisch und schwammig definiert.

ÖSTERREICH. Die "Patientenmilliarde" war laut dem Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache (damals FPÖ) ein selbstdefiniertes Leuchtturmprojekt der damaligen ÖVP-FPÖ Regierung. Durch die Krankenkassenreform, darunter etwa die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen, sollte Geld im Budget eingespart werden.

Mit der Reform und der "Patientenmilliarde" wollte die Bundesregierung eigentlich das System verbessern.

Wie das Nachrichtenmagazin "Profil" aber berichtet, soll das Gegenteil der Fall sein. Diesem liegt eine Rohfassung eines Rechnungshofberichts vor. „Anstelle der Einsparung von 1 Mrd. EUR ergab sich ein Mehraufwand von 214,95 Mio. EUR.“, soll darin stehen.

Unkosten statt Einsparungen

Schuld daran sollen mehrere Faktoren sein. Der Rechnungshof verglich die tatsächlichen Verwaltungskosten sowie die Prognosen für das Jahr 2023, aufgestellt im Februar 2022, mit den 2018 vorgestellten Einsparungszielen der damaligen Bundesregierung.

Auf 157 Seiten fasst der Rechnungshof seine Kritik zusammen. Die Ziele wären von vorhinein nicht erreichbar gewesen. Entgegen der Erwartungen der Regierung stieg etwa der Personalstand, was natürlich Kosten verursacht

Statt Ersparnisse gibt es Mehrkosten.

Eine neue Altersteilzeit für Mitarbeitende ab 57 – hier können Beschäftigte ohne Arbeitsleistung zuhause bleiben – fiel auch ins Gewicht. Und auch die Kosten für die IT überschritten die Erwartungen. Einzig eine Einsparung bei den Führungskräften konnte erzielt werden. Unter dem Strich kommen so Millionen an Mehrkosten zusammen.

Nur teilweise Verbesserung für Patienten

Mit der vermeintlichen Einsparung wollte die Regierung auch die Qualität für Patienten erhöhen. So sollte durch die Fusionierung der Krankenkassen eine "Harmonisierung" von statten gehen.

Bei der Zusammenlegung der SVS (Selbstständige und Bauern) und BVAEB (Beamte und Eisenbahner) sei dies einigermaßen gelungen. Anders aber bei der großen, neuen Kasse ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse). Hier wurden die Gebietskrankenkassen der Länder verschmelzt. Einheitliche Regelungen, etwa was Kuraufenthalte angeht, gibt es aber kaum. Einen bundeseinheitlichen Gesamtvertrag im ärztlichen Bereich gibt es ebenso nicht, so der Profil.

Große Kasse – viele Unterschiede

"Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war der Abschluss eines bundeseinheitlichen Ärzte-Gesamtvertrags noch nicht absehbar", zitiert Profil den Rechnungshofbericht. Will heißen: Kassen wurden zusammengelegt, Honorarverträge in den Ländern für Ärzte blieben aber unterschiedlich. Würde dieses Problem gelöst, käme es laut Profil-Insidern zu Einsparungen von mehreren hundert Millionen Euro.

Aus einzelnen Länderkassen wurde eine große ÖGK. Die Verrechnung von Leistungen bleibt aber immer noch sehr unterschiedlich.

Zumindest ein Minimalziel konnte erreicht werden, nämlich bei der Fusion der Krankenkassen an sich: Die drei fusionierten Sozialversicherungsträger bewältigten die Umstellung zum 1. Jänner 2020 ohne Funktionsausfälle", zitiert Profil.

