Die von Arbeitsminister Kocher angekündigte Reform des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe verzögern sich bis Herbst. Die Eckpunkte seien aber bereits ausverhandelt.



ÖSTERREICH. Vor dem Sommer wird es nichts mehr. Die Reform der Arbeitslosenversicherung, die Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) für das erste Halbjahr des Jahres angekündigt hatte, verzögert sich. Laut Medienberichten sind die Gründe dafür Streitpunkte innerhalb der Koalition.

Die Konfliktpunkte der Reform

Schon lange kündigt Kocher eine Reform der Arbeitslosenversicherung an. Seiner Vorstellung nach soll die Auszahlung von Arbeitslosengeld in Zukunft einem degressiven Model folgen. Soll heißen: Je länger jemand arbeitslos ist, desto weniger Geld soll er bekommen. Das Problem an den Verhandlungen soll laut Medienberichten vor allem in der Finanzierung dieser Reform liegen.

Beim AMS: Wer länger als sieben Monate arbeitslos ist, bezieht die geringere Notstandshilfe.

Wer in Zukunft was bekommen soll

Derzeit bezieht jemand, der nicht mehr in einem Dienstverhältnis steht, etwa 55 Prozent seines letzten Nettoverdienstes. Sollte der Arbeitslose länger als sieben Monate keinen Job finden, bezieht er Notstandshilfe, die um die 50 Prozent des Letztbezugs ausmacht. Nach den Vorstellungen des Arbeitsministers soll sich das ändern. Tatsächlich sollen Arbeitslose mehr bekommen- zumindest zu Beginn. Denn anfangs würde das Arbeitslosengeld auf etwa 70 Prozent angehoben werden, um dann mit der Zeit auf das Niveau der Notstandshilfe zu sinken.

Ursprünglich war eine Reform des Arbeitsmarkts für das erste Halbjahr 2022 geplant.

Wer zahlt das?

Das Problem ist, dass das natürlich auch mehr Geld kostet. Zumindest anfangs bedarf diese Reform Zuschüsse. Zuschüsse, die Finanzminister Magnus Brunner nicht geben will. Die Reform soll sich nämlich eigentlich selbst finanzieren. Nun sind Puffer eingebaut: Im vergangenen Jahr beliefen sich die Ausgaben für Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und andere Zahlungen des AMS auf 6,9 Milliarden Euro. Demgegenüber betrugen die Einnahmen aus der Arbeitslosenversicherung 7,5 Milliarden. Aber garantiert sind solche Mehreinnahmen nicht, zumal die Konjunktur einbrechen kann.

Für Arbeitslose würde eine Reform nach Kochers Wünschen dafür sorgen, dass das Arbeitslosengeld im Laufe der Zeit weniger wird.

Grüne wollen Indexierung der Notstandshilfe

Der Koalitionspartner ist einem degressiven Model nicht grundsätzlich abgelehnt. Doch die Grünen haben andere Forderungen, die der ÖVP wenig Freude bereiten. Geht es nach den Grünen soll die Notstandshilfe der Inflation angepasst werden. Das wäre dem großen Koalitionspartner wohl ein Dorn im Auge, pocht sie doch ständig darauf, Langzeitarbeitslose nicht stärker zu finanzieren.

Kocher: "intensive und konstruktive Gespräche"

Kocher selbst spricht nicht von Konflikten innerhalb der Koalition. Er betont, dass die Gespräche bisher "intensiv und sehr konstruktiv" gewesen seien. Der Krieg in der Ukraine sowie die Teuerung hätten jedoch die Kapazitäten der Verhandlungsparteien ausgeschöpft. „Im Reformprozess abgesteckt“ seien „die Ausgestaltung der aktiven und aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, Erleichterungen im Vollzug für das AMS, insbesondere bei der Beantragung des Arbeitslosengelds und der Verhängung von Sanktionen sowie die Bedingungen, unter denen geringfügiger Zuverdienst möglich sein soll“.

