Tag 27 der Lockerungen: Die Bundesregierung hat am Montag Details zum sogenannten Wirtshauspaket als Hilfe für die von der Corona-Krise schwer getroffene Gastronomie bekanntgegeben. Im Paket sind Steuererleichterungen von 500 Millionen Euro vorgesehen. Unter anderem soll die Steuer auf nichtalkoholische Getränke bis Jahresende auf 10 Prozent gesenkt werden. Der erste Sonderzug mit rund 80 Pflegekräften aus Rumänien ist am Montagfrüh in Wien angekommen. In Österreich konnten bisher 15.828 Infektionen mit dem Corona-Virus nachgewiesen werden. Aktuell gelten 1.201 Personen als erkrankt (Stand 12.00 Uhr).

Haben Sie allgemeine Fragen, rufen Sie die Informations-Hotline an unter 0800 555 621. Bei Verdacht auf eine Infektion wählen Sie die Hotline 1450. Hier geht's zu den aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums.



Tag der Pflege

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat anlässlich des morgigen "Internationalen Tags der Pflege" eine Ausbau des österreichischen Pflegesystems versprochen. Die Ausbildung und die Attraktivität der Pflegeberufe müsse verbessert werden. "Wir müssen sicherstellen, dass Menschen auch in Zukunft Pflege- und Betreuungsberufe ergreifen. Eine breit angelegte Ausbildungsoffensive und eine Erweiterung und Flexibilisierung des Ausbildungsangebots werden dem drohenden Mangel entgegenwirken," führt Bundesminister Rudolf Anschober aus. "Die Coronakrise zeigt uns mehr denn je, welchen Stellenwert die Gesundheits-, Pflege-, und Betreuungsberufe für das Funktionieren unseres Gesundheits- und Sozialsystems haben. Es wird uns tagtäglich gezeigt, wie unverzichtbar die Arbeit der professionell Pflegenden ist und welche Herausforderungen in diesem Bereich noch auf uns zu kommen", so Anschober.

Rückkehr der Maturanten an Schulen verlief ohne Probleme

Die Rückkehr der Maturanten, Schüler der Abschlussklassen von berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) sowie Berufsschulen in ihre Klassenzimmer, soll ohne Probleme verlaufen sein. Auch die Sicherheitsmaßnahmen wegen des Corona-Virus sollen eingehalten werden, so die Sprecherin der AHS-Direktoren, Isabella Zins. Die Rückkehr der Unterstufen mit 18. Mai werde aber eine "Challenge".

SPÖ fordert Gesetzesänderungen

Die SPÖ fordert, dass die vier im Bundesrat mit SPÖ-FPÖ-Mehrheit zurückgewiesenen Corona-Gesetzespakete nun auch zu Gesetzesänderungen im Nationalrat führen. SPÖ-Vizeklubobmann Jörg Leichtfried kündigte in einer Pressekonferenz an, entsprechende Anträge im Verfassungsausschuss einzubringen. Den Vorwurf von der Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer, die Opposition würde ihr Veto für einen "zynischen Sabotageakt" nutzen, wies Leichtfried zurück und kritisierte die mangelnde Begutachtung von Gesetzen, dies sei "kein anständiger Umgang mit Parlamentarismus".

Frühmesse: Papst betet für Arbeitslose

Papst Franziskus hat am Montag für alle Menschen gebetet, die aufgrund der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren haben. "In diesen Tagen haben viele Menschen ihre Arbeit verloren, viele sind nicht mehr angestellt worden, viele arbeiteten schwarz. Beten wir für diese Brüder und Schwestern, die unter Arbeitsmangel leiden", sagte der Papst.

Aufsperr-Beschränkungen für Wiener Buschenschanken heuer ausgesetzt

Eine Ausnahmeregelung soll Winzer in der Corona-Krise unterstützen. In Wien wurde für die Buschenschanken nun eine Sonderregelung beschlossen. Bis Jahresende sollen sie täglich öffnen dürfen. Das teilte das Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) mit. Laut Wiener Buschenschankgesetz dürfen die Betriebe sonst nur Freitag bis Sonntag von Mitte April bis Ende Oktober öffnen. Unklar ist, ob diese Regelung auch für andere Bundesländer gelten wird.

Der Buschenschank Höllerhansl vom Weingut Hiden hoch über St. Stefan zählt zu den besten in der Steiermark.

Foto: Hiden Wein

hochgeladen von Simon Michl

Corona-Hilfen: FPÖ gegen neue EU-Steuern

Die FPÖ hat sich gegen neue EU-Steuern zur Finanzierung der Corona-Hilfen ausgesprochen. "Neue EU-Steuern für eine angebliche Bewältigung der Corona-Krise wären völlig falsch", sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, am Montag in einer Aussendung. EU-Budgetkommissar Johannes Hahn, hatte am Wochenende die Schaffung neuer Einnahmequellen für das EU-Budget gefordert.

Ersatz für ESC: Conchita moderiert

Am Samstag den 16. Mai werden Conchita Wurst und Steven Gätjen den "Free European Song Contest" moderieren. Die Show soll als Ersatz für die Corona-bedingte Absage des 65. ESC in Rotterdam dienen. Dabei sollen auch dort mehrere Länder gegeneinander antreten. Auch Österreich ist mit von der Partie. Die Kandidaten sind noch geheim, sollen aber prominente, in Deutschland lebende Künstler sein, die einen Bezug zu den Teilnehmerländern hätten.

Deutscher Tourismusbeauftragter will Urlaube in Europa möglich machen

Der Tourismusbeauftragte der deutschen Regierung, Thomas Bareiß, will den Deutschen Urlaub in Europa möglich machen. Derzeit führe er Gespräche mit den Tourismusministern Italiens und Griechenlands, so Bareiß. Gemeinsam entwickle man Reise- und Sicherheitskonzepte. Er hoffe auf eine schrittweise Grenzöffnung, "so dass wir dann im Sommer Urlaub machen - nicht nur in Deutschland, sondern dass Urlaub auch in Europa möglich ist", so Bareiß im RTL/ntv-"Frühstart" am Montag.

Mahrer: "wer konsumiert hilft dem Land"

Er kenne kein einziges Unternehmen, das verschuldet in diese Situation gelangt sei, so der Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer (WKÖ) Harald Mahrer. Für jede Branche mit "besonderer Betroffenheit" brauche es "besondere Unterstützung", sagt Mahrer. Wer jetzt konsumiere helfe dem Land. Die Entlastungsmaßnahmen sollen der Sicherung der Arbeitsplätze und der Ankurbelung des Konsums dienen, so Mahrer.

Köstinger: Schaumweinsteuer wird abgeschafft

Rund 41.000 Betriebe seien in Österreich von der Corona-Krise betroffen so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Rund 145.000 Mitarbeiter sollen vom Wirtspaket profitieren. Das Paket sieht vor die Mehrwertsteuer für anti-alkoholische Getränke auf 10 Prozent zu senken und die Schaumweinsteuer soll abgeschafft werden. Die Einstellung von Aushilfskräften soll erleichtert werden und auch Geschäftsessen soll man künftig leichter abschreiben können.

Kogler: Schrittweise Öffnung

Kogler fordert die Menschen dazu auf, sich auch weiterhin an die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zu handeln. Es handle sich auch hierbei um eine "schrittweise Öffnung". Eine zweite Welle müsse unbedingt vermieden werden. Mit diesem Paket komme man der "Gastlichkeit" aber wieder einen Schritt näher.

Kogler: Wirte unverschuldet in dieser Situation

Viele der Betriebe seien unverschuldet in diese Situation gekommen, so Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Hilfspakete für die verschiedenen Branchen sollen bei der Bewältigung der Krise helfen. Das Wirtshauspaket setze besonders auf Steuererleichterungen, da könne man auch langfristig helfen, so Kogler.

Kurz: 500 Millionen Euro und steuerliche Entlastungen

Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sei die Zahl der Neuansteckungen in Österreich auch weiterhin gering. Daher könne man nun auch die Gastronomie, die ein Teil österreichischen Seele darstelle, wieder öffnen. Damit allein sei den Wirten aber noch nicht geholfen. Deshalb gebe es ein Wirtshauspaket. Die Wirte sollen steuerlich entlastet werden mit einem Paket von 500 Millionen Euro. Außerdem werde die Mehrwertsteuer für anti-alkoholische Getränke gesenkt.

Pressekonferenz: "Unterstützung der heimischen Gastronomie"

In Kürze werden Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) in einer Pressekonferenz zum Thema "Corona-Hilfe: Unterstützung der heimischen Gastronomie" informieren.

Reproduktionszahl in Deutschland weiter gestiegen

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI), soll die Ansteckungsrate beim neuen Corona-Virus in Deutschland wieder gestiegen sein. Die Reproduktionszahl liege mit Datenstand Sonntag, 0.00 Uhr, bei 1,13, so das RKI am Sonntag. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Um eine Pandemie abflauen zu lassen, müsse die Reproduktionszahl unter 1,0 liegen, so das RKI.

Chefstatistiker: Bisher keine Übersterblichkeit in Wien

Die Wiener Statistikbehörde (MA 23) beobachtet alle Zahlen, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen. Auch die Sterberate wird dabei als ein Gradmesser für den Verlauf und die Gefährlichkeit der Pandemie genau beobachtet. Analysierte wurde unter anderem, ob seit dem Ausbruch insgesamt mehr Menschen als üblich in der Bundeshauptstadt gestorben sind. Die MA 23 kommt zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall ist. MA 23-Chef Klemens Himpele sagte zur APA: "Wir haben keine Übersterblichkeit in Wien bisher".

Sonderzug mit Pflegekräften in Schwechat angekommen

Der Sonderzug mit Pflegekräften aus Rumänien, soll gerade in Schwechat eingefahren sein, das berichtet der "Standard". Mehr.

Kurzarbeit: 460 Übertretungen festgestellt

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kündigte bereits am 10. April Schwerpunktkontrollen der Finanzpolizei bei kurzarbeitenden Betrieben auf Verdachtsbasis an. Bisher wurden 460 Übertretungen festgestellt. Es gab 31 Anzeigen wegen möglichem Kurzarbeitsmissbrauchs. Rund 350 Finanzpolizisten sollen bundesweit insgesamt 5.119 Personen in 1.946 Betrieben an 1.205 Einsatzorten kontrolliert haben, so Blümel in einer Aussendung am Sonntag.

Opposition fordert Verlängerung der Corona-Kurzarbeit

Vertreter von FPÖ, SPÖ und NEOS forderten am Sonntagabend in der ORF-Fernsehsendung "Im Zentrum" eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit. Unternehmen können momentan zwei mal drei Monate die spezielle Kurzarbeitsregelung in Anspruch nehmen. Die türkis-grüne Regierung hat einer Verlängerung der Anspruchsdauer bisher noch nicht zugestimmt. Außerdem sollen Corona-Hilfen zu langsam Ausgezahlt werden, so die Kritik der Opposition.

Corona-Entwicklung in Österreich auf stabil niedrigem Niveau

Die Zahl der Corona-Virus-Neuinfektionen in Österreich bewegt sich weiterhin stabil auf einem niedrigen Niveau. Nur 38 Neuinfektionen gab es Samstag auf Sonntag. Derzeit gelten 1.262 Menschen im Land als aktuell am Virus erkrankt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von einer erfreulichen Entwicklung, diese dürfe aber nicht zu Sorglosigkeit und zu schnellen Öffnungen führen.

Erster Pflege-Sonderzug aus Rumänien erreicht Wien

Der erste Sonderzug mit rumänischem Pflegepersonal ist am Sonntag aus der westrumänischen Stadt Timisoara abgefahren. Laut dem rumänischen Transportminister Lucian Bode (Liberale Partei/PNL), sollen sich etwa 80 rumänische Pfleger an Bord des Nachtzuges befinden. Der Zug soll am Montag in der Früh am Bahnhof des Flughafens Wien-Schwechat ankommen.