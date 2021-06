Verschwörungstheorien wie beispielsweise Impfungen machen unfruchtbar, das Coronavirus gibt es überhaupt nicht und eine Elite zieht hinter alldem die Fäden haben in Krisenzeiten Hochkonjunktur. Dahinter stecken allerdings oft reale Ängste aus dem alltäglichen Leben und deren Anhänger kommen oft aus der Mitte der Gesellschaft, hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz der Regierung.

ÖSTERREICH. Das Phänomen der Verschwörungstheorien sei nicht neu, aber durch die Corona-Krise "an die Oberfläche gespült" worden, so Kanzleramtsministerin Susanne Raab (ÖVP). Häufig gebe es auch einen anti-semitischen Kern, der als besonders gefährlich auszulegen sei. Raab warnte davor, die Entwicklung zu unterschätzen. Gerade in Social Media würden sich Verschwörungstheorien und Fake-News stark verbreiten. Corona werde dann häufig mit alten Verschwörungstheorien vermischt.

Aus der Mitte der Gesellschaft

Bei der Bundesstelle für Sektenfragen registriert man seit März 2020 mehr Anfragen zu Verschwörungstheorien. Insbesondere Angehörige würden häufig um Hilfe bitten, berichtet die Leiterin, Ulrike Schiesser. Als Beispiel würden Eltern ihre Kinder aufgrund Nasenbohrtests aus der Schule nehmen. Eine Ehefrau berichtet, dass ihr Mann das ganze Vermögen von der Bank abhob, in Gold wechselte, im Garten vergrub und Survival-Kurse besucht, weil er mit einem Wirtschaftszusammenbruch rechnet.

Mittlerweile gehören Anhänger von Verschwörungstheorien zur Mitte der Gesellschaft. Darunter seien auch viele Personen, die aus dem unpolitischen oder links-alternativen Sektor stammten. Manchmal gebe es auch eine Affinität zur Esoterik, so Schiesser. Bei den Demonstrationen würden sich Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Rechtsradikale und Staatsverweigerer zusammenfinden. Vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei jedoch laut Raab nicht klar, dass auch anti-semitische und rechtsextreme Parolen verbreitet werden.

Verschwörungstheorien und Fake-News verbreiten sich vor allem über Social Media.

Foto: georgejmclittle/panthermedia.net

hochgeladen von Barbara Ebner

"Keine harmlose Spinnerei"

Verschwörungstheoretiker könnten laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) auch für Polizisten gefährlich werden. Weil viele Verschwörungstheoretiker gegen rationale Argumente resistent seien und sich ihre eigene Realität schaffen würden, in der sie immer im Recht seien, würden zum Beispiel auch Angriffe auf Polizisten legitimiert. Nehammer verwies zudem darauf, dass sich alte und neue rechtsextreme Gruppen dieser Ängste bemächtigten.

Raab hält es für besonders gefährlich, wenn solche Verschwörungstheorien auch noch von politischen Parteien befeuert werden. Es würden Zweifel an Wissenschaft, demokratischen Organen und etablierten Medien gesät. Hier würden die Grundsäulen der Demokratie angegriffen. Es gehe nicht um eine "harmlose Spinnerei, sondern um eine brandgefährliche Entwicklung in unserer Bevölkerung." Auch Hassbotschaften und Attacken auf Polizei und Journalisten waren die Folge, erinnert Raab.



Respektvoller Umgang, aber auch klar Position beziehen

Wie kann man mit solchen Anhängern umgehen? Auf jeden Fall sei "ein respektvoller Umgang mit den Personen wichtig", erklärt Schiesser. Man müsse sich darauf einstellen, dass es sich um ein pseudo-religiöses Weltbild handle, das durch Argumente nicht angreifbar sei. Wichtig sei es aber, bei Mythen und rechtsextremen Positionen seine Stimme zu erheben.

Mehr zum Thema:

5G, Alkohol, Sesamöl & Co: Die größten Corona-Mythen

Die Verlockungen der Verschwörungstheorien

Auch interessant:

Jetzt kommt er doch nicht am 4. Juni

"Unwürdig!" Koalitions-Krach um ÖVP-Ermittlungen geht weiter

So lange bleibt das Testen vorerst gratis