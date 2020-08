Nach der Reisewarnung für Kroatien gilt ab Sonntagmitternacht auch eine Reisewarnung für die Balearen (Mallorca, Menorca Ibiza und Formentera), wie die Bundesregierung am Dienstag mitteilte. Für Grenzkontrollen wird es zusätzliches Personal geben.

ÖSTERREICH. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gab am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt, dass ab Montag, 24. August, auch für die Balearen eine Reisewarnung gilt. Man sei bisher gut durch den Sommer gekommen, so Kurz, in den letzten Tagen sei aber leider ein massiver Anstieg der Infektionszahlen spürbar gewesen. Der Tourismus hierzulande habe gut funktioniert, lobte Kurz, einzelne Cluster habe man schnell unter Kontrolle gebracht.

Gratis Tests am Flughafen

Die größte Gruppe der Neuerkrankten sei derzeit die Gruppe der Reiserückkehrer, betonte Kurz. Viele, die sich im Urlaub mit Corona infiziert haben, seien oftmals sehr junge Menschen, die die Erkrankung "gar nicht merken". Sie könnten aber sehr wohl ihre Familien anstecken. Daher musste man die Reisewarnung für Kroatien erlassen. Ab Montag müsse man auch eine Reisewarnung für die Balearen erlassen. "Das bedeutet, dass alle Menschen dort selbstverständlich ihren Urlaub fortsetzen können", so Kurz. Ab Montag ist es aber für Einreisende verpflichtend, einen negativen PCR-Test vorzuweisen, oder sich 14 Tage in Heimquarantäne zu begeben.

Urlaubs-Rückkehrer können sich gratis am Flughäfen testen lassen, "direkt wenn sie landen", so der Bundeskanzler. Details werden erst am Mittwoch bekanntgegeben. Kurz appellierte: "Nutzen sie die Möglichkeit, direkt am Flughafen in dieser Woche gratis den Test machen zu lassen".

Neuinfizierte werden immer jünger

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erklärte, dass die Situation im wesentliche diese sei, die man für den Sommer erwarte habe. Besorgniserregend sei die Lage in Spanien. "Der Ballermann ist der beste Freund des Coronavirus", so Anschober. Auch die Fallzahlen bei Reiserückkehrern, besonders aus Kroatien, hätten zugenommen. In Summe seien in den vergangenen neun Tagen 262 Neuinfektionen registriert worden. Der Altersschnitt betrage 23,5 Jahre. Betroffen seien insbesondere junge Männer. Mahnende Wort hatte Anschober bereits vor der Pressekonferenz gefunden: "Reißt euch zusammen und übernehmt auch Verantwortung!!", fand der Gesundheitsminister auf Twitter scharfe Worte.

Nur ein paar Fakten: in den letzten 8 Tagen wurden 262 Reiserückkehrer aus Kroatien positiv getestet. Durchschnittsalter 23,5 Jahre! Mehr als zwei Drittel Männer. Reißt Euch zusammen und übernehmt auch Verantwortung!! — Rudi Anschober (@rudi_anschober) August 18, 2020

Auch junge Menschen könnten erkranken und vor allem Überträger sein, betonte Anschober weiter. Jeder einzelne müsse Verantwortung „für uns alle übernehmen“. Der Gesundheitsminister verwies auf die Gratistestangebote für Reiserückkehrer. Die Teststationen würden enorm in Anspruch genommen werden, über 7.000 Personen seien für die Gratistestungen angemeldet. Viele davon seien asymptomatisch.

Für Kroatien-Rückkehrer gelte die Maßnahme noch bis Freitag dieser Woche. Eine ähnliche Möglichkeit sei für Balearen-Rückkehrer geplant. Details dazu werde man am Mittwoch bekanntgeben, so Anschober.

Verstärkte Grenzkontrollen in Tirol und Kärnten

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erklärte, dass auch viele Reiserückkehrer, die ihre Familien am Balkan besucht hätten nach ihrer Rückkehr positiv getestet worden seien. Man verstärke daher jetzt die Kontrollen in Richtung Kärnten und Tirol, um Umgehungsmöglichkeiten für Westbalkan-Rückkehrer zu verhindern, die etwa über Slowenien einreisen. Für die Kontrollen stünden jetzt 500 Polizisten mehr zur Verfügung. 800 zusätzliche Soldaten stünden außerdem bereit, um die Behörden bei Gesundheitschecks zu unterstützen. Jeder, der aus dieser Region österreichischen Boden betritt, müsse damit rechnen, dass er kontrolliert werde, so Nehammer und könne von den Beamten aufgefordert werden, seine persönlichen Daten und Urlaubsinformationen preiszugeben.

