Die SPÖ-Chefin fordert unter anderem eine Steigerung der Impfrate, die Vorbereitung für die dritte Impfung und die 3G-Regel auch in Betrieben.

ÖSTERREICH. Im "Roten Foyer" hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag zu den aktuellen Corona-Entwicklungen Stellung genommen. "Wir haben einen nicht zu leugnenden steigenden Trend, was die Infektionszahlen betrifft", so Rendi-Wagner, die festhält, "dass wir am Beginn einer vierten Corona-Welle stehen".

Bist du für die 3G-Regel am Arbeitsplatz?

Panik sei "natürlich" nicht angebracht, da die Situation aufgrund des Impffortschritts nicht mit jener vor einem Jahr vergleichbar ist, dennoch ortet die SPÖ-Chefin "dringenden Handlungsbedarf für kluge, vernünftige und kreative Lösungen". Konkret fordert Rendi-Wagner vier Maßnahmen: Erstens müsse die Impfrate rasch gesteigert werden, zweitens brauche es die Vorbereitung für die dritte Impfung der Über-60-Jährigen, drittens sollten die Tests in ganz Österreich kostenfrei verfügbar sein und PCR-Tests ausgebaut werden und viertens fordert Rendi-Wagner die Einführung der 3G-Regel in Betrieben und am Arbeitsplatz.

Die dritte Impfung wird von der Regierung bereits vorbereitet.

Foto: Land Salzburg / Franz Neumayr

hochgeladen von Julia Hettegger

Kostenlose Corona-Tests

Die Regierung dürfe sich jetzt nicht zurücklehnen. "Ganz im Gegenteil: Sie sollte von der Zuschauertribüne auf das Spielfeld gehen. Dieser Sommer darf nicht verschlafen werden."

Zur aktuellen Debatte um kostenfreie Tests hat Rendi-Wagner eine klare Position: "Ich bin der Meinung, dass es nicht nur ein kostenloses Angebot geben soll, sondern PCR-Tests auch ausgebaut werden."

Die Ausweitung der 3G-Regel auf Betriebe sei ein "wichtiger Schritt, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen, Ansteckungen zu reduzieren und die Impfrate zu steigern", so Rendi-Wagner, die auf eine breite Einbindung aller relevanten Akteure und Sozialpartner setzt. Klar sei nämlich, dass eine vierte Welle nicht aufzuhalten sei.

