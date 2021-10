Der bisherige Außenminister und Spitzen-Diplomat Alexander Schallenberg wurde nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag gleich am Montag als neuer Bundeskanzler angelobt. Auch sein Nachfolger, der Diplomat Michael Linhart (63), wurde angelobt. Er ist neuer Außenminister.

ÖSTERREICH. Ein ereignisreicher Tag in der Wiener Hofburg. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat um 13 Uhr einen neuen Bundeskanzler und einen neuen Außenminister angelobt: Alexander Schallenberg folgt Sebastian Kurz (beide ÖVP) als neuer Kanzler, Michael Linhart ersetzt Schallenberg als Außenminister. Damit soll die Regierungskrise nicht nur verbal (Van der Bellen hatte dies am Sonntagabend erklärt), sondern auch praktisch beendet sein.

Pünktlich um 13 Uhr betrat Van der Bellen gemeinsam mit Alexander Schallenberg, Vizekanzler Werner Kogler und dem noch designierten Außenminister Michael Linhart den Raum. Van der Bellen kündigte an, Kurz und Schallenberg aus ihren Ämtern zu entheben und gleichzeitig Schallenberg als neuen Kanzler, sowie Linhart anzugeloben. Er betonte, dass Schallenberg die besten Voraussetzungen für das Amt des Kanzlers mitbringe und für gute Lösungen stehe. Er sei überzeugt, dass der neue Kanzler dafür der richtige Mann sei. Schallenberg sei auch "überzeugter Europäer", was eine gute Voraussetzung für einen österreichischen Bundeskanzler sei. Und er betonte, dass dieser das "Verbindende" nutzen könne.

Für Linhart sei es "ein bisschen überraschend" gewesen - gestern noch in Paris, heute vor Maria Theresia in der Hofburg, erklärte Van der Bellen. Als langjähriger Diplomat und langjähriger Generalsekretär im Außenministerium würde Linhart das internationale Parkett "hervorragend" kennen und sei perfekt, Österreich im Ausland zu vertreten. Das sei eine verantwortungsvolle und chancenreiche Aufgabe.

Die neu formierte Bundesregierung trage eine große Verantwortung. Die angefangenen Projekte müssten fertiggestellt und das Vertrauen in der Bevölkerung wiederhergestellt werden. Das bedürfe viel Arbeit, wiederholte der Bundespräsident seine Worte von Sonntag.

Der Koalition werde es sicherlich gelingen, dieses Vertrauen wieder herzustellen, gab sich Van der Bellen zuversichtlich. "Die Pandemie ist nicht vorbei", mahnte der Bundespräsident jedoch. Der Wirtschaftsmarkt brauche die richtigen Voraussetzungen, aber auch der Arbeitsmarkt und die soziale Situation gehören bearbeitet. "Nicht zuletzt stehen wir vor der wohl größten Herausforderung unserer Zeit, die Rettung des Klimas", sagte er. Und auch das Bundesbudget stehe an.

Van der Bellen enthob daraufhin Sebastian Kurz als Bundeskanzler und Schallenberg aus seinem Amt als Außenminister, und ernannte Schallenberg formell zum Bundeskanzler.

Dann gelobte Schallenberg offiziell sein neues Amt als Kanzler, der Bundespräsident und der neue Kanzler nahmen Platz und unterschrieben unter heftigem Blitzlichtgewitter die entsprechenden Urkunden. Danach erhoben sich beide und gaben einander die Hand, Van der Bellen gratulierte Schallenberg und wünschte ihm alles Gute für seine Aufgaben.

Das gleiche Prozedere mit Michael Linhart: Nach der formellen Angelobung unterzeichneten erst Schallenberg, dann der Bundespräsident und der neue Minister die entsprechenden Urkunden. Am Ende gratulierte der Vizekanzler den frisch gebackenen Koalitionskollegen.

Nun hoffen alle, dass ÖVP und Grüne nach der Krise der letzten Tage wieder zu einer Zusammenarbeit finden. Die SPÖ hat bereits angekündigt, einen Untersuchungsausschuss gegen mehrere Verdächtige innerhalb des ÖVP-Zirkels um Kurz zu starten, gegen Finanzminister Gernot Blümel scheint ein Misstrauensantrag bereits fix.

Der ÖVP-Skandal - die Chronologie

6. Oktober: Hausdurchsuchungen in Kanzleramt und ÖVP-Zentrale

*Brisante Chatprotokolle tauchen auf *Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Sebastian Kurz und insgesamt neun enge Mitarbeiter. Es gilt die Unschuldsvermutung *Die Vorwürfe lauten auf Verdacht der Untreue, Bestechlichkeit, Bestechung *Das Strafmaß beträgt bis zu 10 Jahre Haft*Sondersitzung im Nationalrat *Opposition unterstützt Misstrauensantrag 13.30 Uhr: Kogler trifft Bundespräsident Van der Bellen 16 Uhr: Sebastian Kurz bei Van der Bellen 17 Uhr: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner in der HofburgOhne Kurz werde die Partei nicht in der Regierung bleiben, so der gemeinsame Tenor. Man wolle die Koalition mit den Grünen fortführen*Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt weitere Gespräche*Grüne beharren auf neuen Kanzler*ÖVP lehnt Vorschlag ab, vor Misstrauensantrag das Budget in trockene Tücher zu bringen.*Die Fronten verhärten sich*19 Uhr: Der Kanzler erklärt Rücktritt und gibt seinen Nachfolger, Alexander Schallenberg, bekannt*19.30 Uhr: Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärt die Regierungskrise für beendet*13 Uhr: Schallenberg und Nachfolger Linhart werden angelobt *14 Uhr: Statement des neuen Bundeskanzlers