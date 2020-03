Nachdem die Regierung heute bekannt gegeben hatte, dass zum Schutz der Bevölkerung vor dem Corona-Virus ab sofort Veranstaltungen abgesagt werden und Unis ab Montag den Lehrbetrieb einstellen, bleibt die Frage: Und die Schulen? Auch diese dürften demnächst folgen, denn die Hinweise verdichten sich, dass sich die Schulen auf deren Schließung rüsten und den Schulbetrieb einstellen.

ÖSTERREICH. Noch ist es nicht soweit. Aber bald. Glaubt man den Worten, die Bundeskanzler Sebastian Kurz heute bei der Pressekonferenz, wo er gemeinsam mit Innenminister Nehammer und Vize Kogler verkündet hatte, dass Veranstaltungen abgesagt, Unis geschlossen und Grenzen kontrolliert werden, dabei entwischten. Ob Schulen als nächstes geschlossen würden, sagt er: "Das bedarf noch organisatorisch zahlreicher Maßnahmen." Und er fügt hinzu: "Wir werden morgen darüber beraten – nun habe ich eh schon viel gesagt."

Lehrer haben Auftrag, Übungsmappen zu erstellen

Tatsächlich werden Schulen schon auf eine mögliche Schließung vorbereitet. Wie RMA-Redakteurin Anna Richter-Trummer von einer Lehrerin erfahren hat, haben Lehrer den Auftrag bekommen, für die Schüler Übungsmappen für zuhause zu erstellen, damit die Kinder den erlernten Stoff auch außerhalb der Schulen üben können, wenn diese etwa vorübergehend geschlossen bleiben müssten. Es sollen also Übungsmaterialien des aktuell im Unterricht behandelten Lernstoffes erstellt werden, die dann im Bedarfsfall mit nach Hause geben werden können oder über digitale Kanäle genützt werden können.

Schreiben an Schuldirektoren mit Anweisungen

Das Ministerium hat in einem Schreiben an alle Schuldirektoren diese auch direkt auf eine mögliche Schließung vorbereitet: Denn darin empfehlen die Experten, dass sich die Schule "präventiv auf eine Schließung wegen des Corona-Virus" vorbereiten solle. So wird etwa dringen dazu geraten, dass alle Ausflüge oder andere Schulveranstaltungen sofort abgesagt werden sollen. Der Minister schreibt in dem Brief an die Schulleiter: „Wir alle hoffen, dass es zu weiteren Einschränkungen nicht kommen wird. Dennoch ist mein Ersuchen an Sie, dass wir in enger Abstimmung bleiben und uns auf Schulschließungen gemeinsam vorbereiten.“

Anweisung an Eltern

Weiters wurde allen Eltern mittels Brief mitgeteilt, wie sie sich verhalten sollen: Im Fall, dass sie oder ihre Kinder sich in China oder Norditalien befunden hätten und nach der Rückkehr Fieber, Halsschmerzen oder Kurzatmigkeit entwickeln würden, darf das Kind auf keinen Fall in die Schule geschickt werden.

