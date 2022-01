In Österreich startet die Schule am 10. Jänner wieder, bestätigte Bildungsminister Martin Polaschek am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal". Angesichts der Corona-Lage gelten für die Schüler aber strenge Sicherheitsvorkehrungen. An allen Schulen gilt eine Maskenpflicht und Eltern wurden darum ersucht, ihre Kinder vor der Rückkehr in die Schule testen zu lassen, idealerweise einem mit PCR-Test.

ÖSTERREICH. Die Sorge wegen Omikron ist groß. Trotzdem sperren die Schulen österreichweit mit strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder auf. So wurde die sogenannte Sicherheitsphase an den Schulen bis zum 14. Jänner verlängert, heißt es auf der Website des Bildungsministeriums. Somit müssen sich alle Schüler dreimal pro Woche testen lassen. Mindestens einer dieser Tests muss mit einem PCR-Test erfolgen. Für das Lehrpersonal gilt 3G. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen verpflichtenden Testnachweis erbringen, wobei mindestens zweimal pro Woche das Attest eines intern oder extern erbrachten PCR-Tests vorzulegen ist. Außerdem gilt: Masken für alle – auch im Unterricht!

Maskenpflicht im Unterricht

Ab Montag gilt in den österreichischen Schulen Maskenpflicht für alle, auch während des Unterrichts. Dabei ist für die jüngeren Volks- und Mittelschüler sowie an den Unterstufen im Gymnasium ein normaler Mund-Nasen-Schutz ausreichend. Ab der Oberstufe gilt dann aber auch dort die FFP2-Pflicht. Auch für das Lehr- und Verwaltungspersonal gilt im gesamten Schulgebäude FFP2-Maskenpflicht. Zudem werde man "ab 17. Jänner in ganz Österreich zwei PCR-Tests in den Schulen anbieten und einen Antigentest", so Polaschek.

Kinder vor Schulrückkehr testen

Eltern wurden bereits vor den Weihnachtsferien darum ersucht, ihre Kinder vor der Rückkehr in die Schule testen zu lassen. Diese Tests könne man jedoch nicht verpflichtend einfordern, hieß es in der "Krone". Allerdings ist die Furcht aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante so groß, dass viele Schulen die Eltern bereits eindringlich ersucht haben, einen Gurgeltest zum Ferienende einzuplanen. Eine Wiener Schule hatte vor Kurzem für Aufsehen gesorgt, als sie in einem Elternbrief angekündigt hatte, Kinder ohne gültigen PCR-Test vom Unterricht auszuschließen.

