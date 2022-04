Eine heikle Mission: Bundeskanzler Karl Nehammer trifft Russlands Präsident Vladimir Putin in Moskau zu einem "Friedensgespräch". Beobachter hoffen, dass sich der Besuch nicht zu einem "Schuss" nach hinten entwickelt. Die Reisepläne des Kanzlers im Detail.

ÖSTERREICH. Es ist ein nicht ganz umumstrittener Besuch, den Bundeskanzler Karl Nehammer hier nach Moskau – unter großem internationalen Interesse und Beobachtung – unternimmt. Ein Besuch, der gleichzeitig mit der geplanten Großoffensive Russlands im Osten der Ukraine stattfinden könnte. Und es ist der erste Besuch seit Kriegsausbruch, den ein Regierungschef zu Vladimir Putin unternimmt.

Noch am Sonntagabend verließ Nehammer Wien mit Zwischenstop Istanbul und flog am Montagvormittag weiter nach Moskau. Ein Foto auf Twitter zeigt Nehammer in der Maschine vor dem Abflug in Istanbul.

Kanzler Nehammer sitzt schon im Flieger nach Moskau, er wird heute den russischen Präsidenten Putin zu einem Gespräch treffen. Er will damit einen Dialog zwischen der Ukraine und Russland fördern.https://t.co/iBBrCXwHNSpic.twitter.com/dR7Fxd7kDg — Kronen Zeitung (@krone_at) April 11, 2022

Um 11.15 Uhr hob der Flieger nach Moskau ab, in dem Nehammer sitzt. Um 15 Uhr Moskauer Zeit (14 Uhr unserer Zeit) landet die Maschine aus Istanbul am Flughafen in Moskau-Wnukowo.

Danach geht es zum Treffen mit dem umstrittenen Kreml-Chef Wladimir Putin, der am 24. Februar die Aggression in der Ukraine befohlen und seitdem persönlich verantwortlich für eine Vielzahl an ziviler Opfer ist, wie Beobachter vermuten. Es werde ein Vier-Augen-Gespräch geben, hieß es im Vorfeld.

Um 18 Uhr wird der Bundeskanzler gegenüber österreichischen Medien über Video über sein Treffen berichten, das aber nicht im Kreml stattfinden soll, wie Medien berichten.

Nach dem Medienbriefing geht es wieder zum Flughafen Wnukowo, wo die Maschine noch am Abend abhebt. In der Nacht auf Dienstag wird Nehammer wieder in Wien erwartet.

Wie findest du den Besuch des Kanzlers in Moskau?

Moskau-Besuch geleakt

Die Reisepläne des Kanzlers wurden erst am Sonntag bekannt, nachdem es ein Medienbriefing gegeben hat. Zwar wollte Nehammer, dass die Mission noch nicht sofort an die Öffentlichkeit dringt, die "Bild"-Zeitung habe jedoch sofort reagiert und einen Bericht dazu veröffentlicht.

Vor dem Flug nach Moskau war Nehammer erst aus Kiew zurückgekehrt, wo er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traf und ihm seine Solidarität versicherte.

Außenminister Schallenberg verteidigt Reise

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel das Treffen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit Russlands Machthaber Vladimir Putin verteidigt. Schallenberg geht davon aus, dass die Brutalität im Krieg in der Ukraine zunehmen werde. Die Bilder von Butscha seien "unter die Haut gegangen". Deswegen sei das Treffen zwischen dem Bundeskanzler und Russlands Machthaber Putin auch notwendig, so Schallenberg. Die Entscheidung sei laut dem Minister nach dem Treffen und Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky am Sonntag gefallen. Es habe außerdem Kontakte mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, den Spitzen der Europäischen Union und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegeben.

Putin auf Kriegsverbrechen ansprechen

Vor seinem Besuch bei Putin sagte Nehammer, es sei ihm bewusst, dass die Moskau-Reise polarisiere. Als Kanzler eines neutralen Landes in Europa wolle er aber alles tun, was möglich ist, damit der Krieg ein Ende nehme; er wolle als "Brückenbauer" fungieren, wie Nehammer es nannte, als "redlicher Makler" auftreten. Er werde Putin auf die Kriegsverbrechen ansprechen und klare Worte finden.

Mehr zum Thema:

Russland Experte: "Keine kluge Entscheidung"

Österreich schickt 20 Rettungsautos und zehn Tanklöschwagen

Wladimir Putin – enge Beziehungen zu Österreich