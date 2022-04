Die jüngsten innenpolitischen Skandale schlagen sich in der aktuellen „profil“-Umfrage nieder: Wenn am kommenden Sonntag gewählt würde, käme die SPÖ mit 28 Prozent (+1) auf Platz eins – vor der ÖVP mit 24 Prozent (+1).

ÖSTERREICH. Laut der Umfrage, die vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research für die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins „profil“ durchgeführt wurde, bleibt die FPÖ stabil bei 19 Prozent.

Impfgegner hätten Chance auf Nationalratssitze

Dahinter folgen die Grünen mit 11 Prozent (+/-0) und die NEOS mit 9 Prozent (-1). Die Impfgegner-Partei MFG bringt es auf 7 Prozent (-1) und wäre damit im Parlament.

Keine guten Werte für Kanzler Nehammer

In der Kanzlerfrage schwächelt Regierungschef Karl Nehammer (ÖVP): Er kommt lediglich auf eine Zustimmung von 21 Prozent (-2). Allerdings kommt auch SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die erst kürzlich in einer großen Rede ihren Anspruch auf das Kanzleramt bekräftigt hatte, nicht vom Fleck und in der Kanzlerfrage auf 16 Prozent (+1) Zustimmung.

Sobotka für die meisten untragbar

„profil“ ließ auch abfragen, ob Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka trotz der Ermittlungen gegen ihn den Vorsitz im U-Ausschuss behalten soll. Das Ergebnis: Nur 15 Prozent sind dafür, 58 Prozent plädieren dafür, dass er den Vorsitz zurücklegt (der Rest hatte keine Meinung zu der Frage). (n=800, Schwankungsbreite: +/- 3,5%, Methode: Kombination aus Telefon- und Online-Befragung)

