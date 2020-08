Einen "Schnupfentest" für Schüler, Corona-Tests an allen Lehrern und Gratis-Impfungen an Österreichs Schulen, das fordert nun die SPÖ bezüglich des Schulstarts im Herbst. Die SPÖ-Bildungssprecherin möchte damit Schulschließungen verhindern und präventiv arbeiten.

ÖSTERREICH. Am Montag wird Bildungsminister Faßmann seine Pläne für den Schulstart im Herbst kommunizieren, jetzt schon hat die SPÖ ihr Konzept für einen sicheren Start offengelegt. SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid präsentierte einen dreiteilgen Stufenplan, der als Präventionsmaßnahmen eine Schul-Teststrategie für Pädagogen und „Schnupfenregeln“ vorsieht.

1.) Gurgeltests für Kinder



„Was sollen Eltern oder Lehrer tun, wenn ein Kind niest oder hustet? Es nach Hause oder zum Arzt schicken? Die Antwort lautet: Tests, Tests, Tests. Wir fordern, dass jedes Kind zu Schulbeginn mit einem Gurgeltest für zuhause ausgestattet wird“, so Hammerschmid. Hintergrund ist, dass im Herbst auch wieder Grippe- und Rhinoviren zu erwarten sind und sich die Symptome schwer von Covid-19-Symptomen unterscheiden lassen. „Wir fordern auch eine ‚fast lane‘ für Schulen, Kinder und Pädagogen. Sie müssen Priorität analog zum Gesundheitswesen haben“, betont SPÖ-Bildungssprecherin Hammerschmid. Wien sei in Sachen „fast lane“ vorausgegangen, es gebe bereits eigene Ansprechpartner pro Schule als direkten Draht zur Gesundheitsbehörde.

1.) Unterricht im Freien



Solange es geht, soll der Unterricht im Freien stattfinden. „Die entsprechende Schulveranstaltungsverordnung kann der Bildungsminister rasch dahingehend ändern“, so Hammerschmid. Zur Prävention soll es weiters freiwillige Gratis-Covid-Tests für Reiserückkehrer geben, da derzeit, etwa in Vorarlberg, 80 Prozent der Infizierten aus dem Urlaub kamen. An den Schulen selbst gehe es um klare Hygienerichtlinien vom Mindestabstand bis zum Händewaschen.

2.) Coronatests an allen Lehrern



„Die Pädagogen müssen, wie das Gesundheitspersonal, ins Screeningprogramm aufgenommen und engmaschig getestet werden. Vom Test bis zum Ergebnis darf es maximal 24 Stunden dauern. Das ist auch möglich“, so Hammerschmid. Man möchte vermeiden, dass Lehrer Superspreader sind. Bei den Schülern soll es Stichproben mittels einfach anwendbarem Gurgeltest geben. Bei einem Verdachtsfall soll sofort getestet werden und die Person in Quarantäne gehen. Erst bei einem positiven Ergebnis sollen alle Kontaktpersonen getestet werden. Die Testungen sollen wissenschaftlich begleitet werden, um die Strategie auch anpassen zu können.

Schulschließungen vermeiden



„Es geht nicht, dass 100.000 Kinder wegen einiger Infektionen zuhause bleiben müssen“, so Hammerschmid. Der Schaden sei immens: „Nicht nur, dass wir viele Kinder, insbesondere aus bildungsferneren Schichten, im Homeschooling ‚verloren‘ haben, die Kinder leiden auch psychisch, weil ihnen ihre Freunde fehlen. Das ist nicht zumutbar“, so Hammerschmid. Auch das viel diskutierte Ampelsystem für die Bezirke soll nicht zu automatischen Schließungen führen, jede Schule sei gesondert zu betrachten.