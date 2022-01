Nachdem am Mittwoch die im Auftrag vom Finanzministerium erstellten Studien von Meinungsforscherin Sabine Beinschab veröffentlicht wurden, sorgt der Inhalt weiterhin für Aufregung. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos fordern am Donnerstag, die ÖVP müsse das dafür aufgewendete Geld zurückzahlen.

ÖSTERREICH. Insgesamt 22 Dokumente aus den Jahren 2016 bis 2019 wurden nun veröffentlicht, die im Zentrum der ÖVP-Inseratenaffäre stehen. Der Inhalt ist teils kurios – In einer zur „Wirtschafts- und Budgetpolitik inklusive Erweiterungen“ wurde 2017 u.a. auch untersucht, welche Tiere und Automarken mit Politikern und Parteien assoziiert werden. Die SPÖ sei "am ehesten ein Ford oder Opel, also ein Auto ohne Profil", ist darin etwa zu lesen. Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde etwa mit einem Delfin ("schlau und gefährlich") oder Eichhörnchen ("will hoch hinaus") verglichen, Christian Kern (SPÖ) wurde als Pfau ("achtet auf sein Aussehen") beschrieben, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) als Wildschwein ("passt zu seinem Aussehen").

Foto: Bundesministerium für Finanzen

hochgeladen von Julia Schmidbaur

SPÖ–Deutsch: "Nehammer muss Geld zurückzahlen"

Besagte Beinschab-Studie, die das Finanzministerium für 156.000 Euro in Auftrag gegeben hat, ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch „der nächste Beleg für systematischen Machtmissbrauch in den ÖVP-Ministerien“. Das Finanzministerium entpuppe sich immer mehr „als türkiser Selbstbedienungsladen“, so Deutsch. Wenn ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Karl Nehammer „nur einen Funken Anstand“ habe, würde er sich für die „Exzesse seiner Partei“ entschuldigen und die Summe für die Studie „auf Heller und Pfennig“ zurückzahlen, fordert er.

Foto: Bundesministerium für Finanzen

hochgeladen von Julia Schmidbaur

NEOS: Steuergeld gehört nicht ÖVP

NEOS sieht in den nun veröffentlichten Studien des Finanzministeriums „eher keinen Mehrwert“ für die Arbeit des Ressorts und damit auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Vielmehr hätten die Aufträge dem Wahlsieg der Volkspartei gedient, befand Hoyos. „Die ÖVP sollte daher auch den Anstand haben, das Geld sofort zurückzuzahlen. Das Finanzministerium gehört nicht ihr, das Geld des Finanzministeriums gehört nicht ihr“, meint auch Hoyos.

Foto: Bundesministerium für Finanzen

hochgeladen von Julia Schmidbaur

Studien waren unter Verschluss

Die WKStA ermittelt wegen des Verdachts, dass Vertraute von Kurz dessen politischen Aufstieg durch manipulierte Umfragen unterstützt und dafür aus Mitteln des Finanzministeriums bezahlt haben könnten. Die Beinschab-Studien waren bislang unter Verschluss gewesen, auch wenn immer wieder die Veröffentlichung gefordert worden war.

Im Zuge der Aktenlieferungen an den neuen U-Ausschuss kam es nun dazu. Man habe über die Finanzprokuratur explizit bei der WKStA nachgefragt, ob sie einer Veröffentlichung zustimme. Diese Zustimmung sei nun erfolgt, deshalb habe man die Studien unverzüglich online gestellt, hieß es am Mittwoch aus dem Umfeld des Ministeriums.

Soll die ÖVP das Geld für die Beinschab-Studien zurückzahlen?

Mehr zum Thema:

Kurz ein hinterfotziger Pfau, Doskozil ein Wildschwein

So beauftragte ÖVP politische Umfragen

Überblick über zahlreiche ÖVP-Skandale