Heute, also zwei Wochen vor dem regulären Schulbeginn, startet in den östlichen Bundesländern die Sommerschule für Kinder, die coronabedingt durch den Fernunterricht ein Defizit in Deutsch haben.

ÖSTERREICH. "Es braucht schon sehr viel oppositionelle Fantasie, um dieses Modell der Sommerschule als ungeeignet zu bezeichnen", verteidigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) heute beim Besuch des BG/BRG Purkersdorf gleich das Konzept, bei dem an ausgewählten Volks-, Neuen Mittelschulen (NMS) und AHS Schüler zwei Wochen lang am Vormittag beim Projektunterricht in Kleingruppen Deutschförderung bekommen sollen. Neben Schülern können auch Lehramtsstudentinnen und -studenten im Rahmen der Sommerschule die Möglichkeit nutzen, mehr Unterrichtspraxis zu gewinnen.

Im Unterschied zum herkömmlichen Unterricht mit 50-Minuten Einheiten ist ein abwechslungsreicher Unterricht in Kleingruppen geplant. Das projektorientierte Arbeiten in Kleingruppen soll zusätzlich Zusammenhalt und Sozialkompetenz der Schüler stärken. Am Ende soll dann ein möglichst greifbares Produkt wie ein kurzes Video, ein Plakat, Poster oder Theaterstück herauskommen, das am letzten Tag der Sommerschule präsentiert und im Idealfall mit nach Hause genommen werden kann.

12.000 Schüler angemeldet

12.200 Schülerinnen und Schüler sind in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland für die Sommerschule angemeldet, in den anderen Bundesländern startet sie am 31. August. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Ist man angemeldet, gilt Anwesenheitspflicht. Die Schüler erhalten dafür aber einen Bonus für die Mitarbeitsnote bzw. die Note im Fach Deutsch im kommenden Schuljahr. Lehrkräfte oder die Schulleitung geben eine individuelle Empfehlung ab, wenn sie einen Bedarf an Nachhilfe sehen. In Wien nehmen 52 Prozent der Zielgruppe an der Sommerschule teil, in Niederösterreich sind es 60 und im Burgenland 71 Prozent. Ob das Konzept in den kommenden Jahren weitergeführt wird, hängt von einer Evaluierung unter Eltern, Schülern und Lehrern ab, so Faßmann.

Konzept reicht nicht

Die Opposition und Experten kritisieren die Aufstellung des Konzepts: Es sei falsch, anstelle von Spezialisten für Deutschförderung Lehramtsstudenten einzusetzen. Zudem bezweifeln sie, dass die durch den Fernunterricht entstandenen Defizite in Deutsch an zehn Vormittagen aufgeholt werden könne. SPÖ und NEOS fordern deshalb zusätzlich durchgängige Förderkurse für alle Hauptfächer im kommenden Schuljahr.

