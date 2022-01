Die Initiatoren des Corona-Lichtermeeres "'YesWeCare" haben am Montag den offiziellen "Startschuss" für ihre schon im Dezember online gestellte Petition gegeben. Im Zentrum der Petition steht der Wunsch nach einem respektvollen Miteinander sowie nach Verbesserungen etwa im Pflege- oder Bildungsbereich.

ÖSTERREICH. Auf der Plattform #aufstehn konnten mittlerweile rund 15.000 Unterschriften gesammelt werden. AK-Präsidentin Renate Anderl, GPA-Gewerkschaftsvorsitzende Barbara Teiber sowie GPA-Bundesjugendsekretär Christian Hofmann stellten sich am Montag hinter das Anliegen der Lichtermeer-Initiatoren Daniel Landau und Roman Scamoni.

Auf einer Pressekonferenz erklärten sie, dass die Pandemie nur gemeinsam gemeistert werden könne. Landau betonte: „Das Land ist nicht gespalten, es ziehen Risse durchs Land“. Die Menschen im Land seien aber dennoch miteinander verbunden. Kritik übte er an jenen politischen Kräften, "die vorhandene Gräben vorantreiben, auch am Rücken der Gesundheit von tausenden Menschen". Er wolle aber klar festhalten, dass diese politischen Kräfte "am Ende des Tages zur Verantwortung gezogen werden müssen". "Diesen Kräften muss man sagen: Nein, ihr seid es, die Risse vorantreiben - aber von einer Spaltung sind wir weit entfernt." Dies sei der Gedanke von #YesWeCare: "Du bist mir nicht wurscht".

Handel: Zunehmend Attacken gegen Mitarbeiter

Die Vertreter von AK und Gewerkschaft wiesen wie Landau auch auf die weiteren Forderungen der Petition hin. "Aus meiner Sicht wird es jeden Tag wichtiger, zu sagen und zu zeigen, dass die große Mehrheit der Bevölkerung für Verantwortung steht, für ein respektvolles Miteinander, für Respekt den Beschäftigten gegenüber", so GPA-Gewerkschaftsvorsitzende Barbara Teiber. Es sei "bizarr", dass radikale Impfgegner jene Menschen attackieren, die sich um Erkrankte kümmern.

Tatsache, sei auch, dass viele Handelsangestellte angstvoll in die Arbeit gehen, "weil sie - wenn sie von Kunden das Maskentragen oder den 2G-Nachweis einfordern - angepöbelt und attackiert werden". Hier bestehe auch die Forderung an die Politik zur Unterstützung, ebenso an die Arbeitgeber. An die Bevölkerung richtete Teiber den Appell, nicht wegzusehen, sondern einzuschreiten oder die Polizei zu holen.

GPA-Vorsitzende Barbara Teiber, GPA-Jugendsekretär Christian Hofmann, AK-Präsidentin Renate Anderl und #YesWeCare-Initiator Daniel Landau.

Bessere Arbeitsbedingungen für Bildung und Pflege

Auch AK-Präsidentin Renate Anderl schilderte, es würde im Handel teils "dramatisch" zugehen - und es sei falsch, an den Angestellten dort den Zorn auszulassen. "Gehen wir respektvoll mit diesen um." Die Krise habe vieles sichtbar gemacht habe, "was schon ganz lange im Argen liegt", so Anderl. Man habe nicht erst seit Corona gesehen, dass die Beschäftigten im Bereich der Gesundheit und Pflege immer mehr unter Druck kommen. Die Beschäftigten seien "am Limit", so die Präsidentin. Es brauche in beiden Bereichen mehr Geld, mehr Personal und vor allem bessere Arbeitsbedingungen.

Kampfmaßnahmen möglich

Teiber betonte, das gerade im Pflegebereich viele Mitarbeiter bereits überlegen würden, den Job zu wechseln, einige hätten dies schon getan. Es brauche schlicht und einfach mehr Geld, um bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne umsetzen zu können. Auch stellte sie durchaus Kampfmaßnahmen in den Raum: "Es wird, so scheint es, harte Auseinandersetzungen brauchen und die Kollegen im Gesundheitsbereich können diese Auseinandersetzungen führen, das wurde bereits bewiesen." Als Akut-Maßnahme forderte Teiber u.a. mehr Personal auch für administrative Tätigkeiten.

