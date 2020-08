Der Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache bestätigte am Dienstag in der ZIB2 seinen Wiener Hauptwohnsitz. Sein Lebensmittelpunkt sei nicht in Klosterneuburg, sondern in der früheren kleinen Wohnung seiner Mutter in Wien-Landstraße, sagte Strache. An den Wochenenden verbringe er aber Zeit mit der Familie in Klosterneuburg. Erst am Dienstag wurde bekannt, dass Strache "in räumlicher Trennung" von Ehefrau und Sohn und damit in Wien lebe.

ÖSTERREICH. In der ZIB2 wollte Strache die Trennung nicht bestätigen. "Das kommentiere ich nicht", sagte er und kritisierte die Behörden im Zusammenhang mit den Erhebungen rund um seinen Wohnsitz. Er habe die Wiener Wohnung seiner Mutter übernommen als diese aus Krankheitsgründen in ein Pflegeheim übersiedeln musste. Als er beschlossen habe, in Wien zu kandidieren, habe er auch seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlegt, um "unter der Woche dort zu wohnen".

"Repräsentationswohnung"

Außerdem seien die von vielen Medien kolportierten Mietkosten seines "Nebenwohnsitzes" in Klosterneuburg falsch. Der Nebenwohnsitz sein keine Villa und würde auch keine 3.500 Euro Miete kosten, so Strache. "Es ist weit weniger", so Strache. Nämlich zwischen 2.300 und 2.400 Euro. Bei dem Objekt handele es sich zudem um eine "Repräsentationswohnung". Die habe er vor allem in seiner Zeit als Vizekanzler genutzt. Die 65-Quadratmeter-Wohnung in Wien-Landstraße sei dafür "nicht geeignet" gewesen.

"Ich bin das Original"

Die Frage warum er nach seinem völligen Polit-Rückzug nach Ibiza nun doch wieder in die Politik zurückgekehrt sei, beantwortet Strache so: Er habe sich zu einer Rückkehr entschieden, weil die Politik "die wesentlichen Probleme der Menschen aus den Augen verloren hat" und während des Corona-bedingten Lockdowns "die Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden". Von der FPÖ unterscheide sich sein "Team HC Strache" folgendermaßen: "Ich bin das Original", so Strache.

"Vernichtungsfeldzug" mit "Stasi-Methoden"

Ob er zurücktrete, wenn er angeklagt oder gar verurteilt werde? Er gehe davon aus, dass "alle Ermittlungen eingestellt werden", so der Ex-FPÖ-Chef. "Ich habe vollstes Vertrauen in die ermittelnden Behörden" und verfällt dann doch wieder blitzartig in die Opferrolle. Gegen ihn sei ein "Vernichtungsfeldzug" mit "Stasi-Methoden" geführt worden. Er habe sich nie etwas zuschulden kommen lassen. "Mein Leiberl war das peinlichste Stück auf der Insel."