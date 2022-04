Der frühere Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bitte vor seiner nächsten Gerichtsverhandlung wieder um Geld.

ÖSTERREICH. Ab 7. Juni muss sich Strache zum zweiten Mal wegen Bestechlichkeit am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Diesmal geht es um die Causa rund um den Immobilien-Unternehmer Siegfried Stieglitz.

Stieglitz. soll den damaligen Vizekanzler bestochen haben, um in den Aufsichtsrat der Asfinag und eines weiteren staatsnahen Unternehmens zu gelangen. Konkret geht es um eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein und eine angebotene Reise nach Dubai.

Strache wendet sich nun via Youtube an die Öffentlichkeit und bittet erneut um Spenden:

"Bitte unterstützt meine politische Arbeit für unsere Freiheit, eine soziale Heimat, den Einsatz für Grundrechte, sowie für die Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt, als auch den Kampf und die Aufklärung gegen die gezielte Verleumdung gegen meine Person und für die anwaltlichen Verfahren - wer unterstützen will, kann einen Spendenbeitrag leisten. Ich danke euch für euer Interesse und jedem einzelnen Unterstützer!"

Auf seinem Youtube-Kanal kommentiert Strache etwa den Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie Nehammers Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau.

Hohn und Spott nach Spendenaufruf

Schon im Vorjahr hat der ehemalige Vizekanzler in mehreren Facebook-Postings zu Spenden aufgerufen. Im Anschuss hagelte es in den sozialen Medien Kritik. Mehr dazu im folgenden Beitrag.

Ex-FPÖ-Chef erntet Hohn und Spott

Ermittlungen gegen Norbert Hofer eingestellt

Auch der Ibiza-Untersuchungsausschuss hatte sich bereits mit der Causa Stieglitz beschäftigt: So spendete der Immobilienunternehmer vor seiner Bestellung in den Aufsichtsrat der Asfinag insgesamt 10.000 Euro an den FPÖ-Verein Austria in Motion.

Chats ergaben, dass Stieglitz, Ex-FPÖ-Chef Strache und der damalige freiheitliche Infrastrukturminister Norbert Hofer vereinbart hätten, dass Stieglitz auf sein Drängen hin in einen Aufsichtsrat bestellt wird. Diese Spende ist auch ein Vorwurf in der Anklage. Die Ermittlungen gegen Hofer in diesem Zusammenhang wurden laut WKStA eingestellt. Strache will die Vorwürfe gegen ihn vor Gericht entkräften.

