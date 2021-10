In Österreich sind aktuell nur rund 61 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. Daher fordert Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), nun Steuererleichterungen für Geimpfte. Dieser Weg sei richtig, effektiv und zielführend, um die Durchimpfungsrate zu steigern, schrieb er am Freitag in einer Aussendung.

ÖSTERREICH. Eine Durchimpfungsrate von 61 Prozent in Österreich sei laut Experten zu wenig. Angesichts der infektiöseren Delta-Variante sei eine höhere Rate dringend nötig. "Jeder, der sich impfen lässt, leistet einen wichtigen Beitrag dafür, dass wir zurück zur Normalität kommen und wir uns weitere Lockdowns ersparen, die uns und unserem Land teuer zu stehen kommen", sagte Szekeres. "Diese Bereitschaft sollte der Staat in der aktuellen Ausnahmesituation durch eine Steuererleichterung honorieren", forderte er.

Sollte es Steuererleichterungen für Geimpfte geben?

Außergewöhnliche Maßnahme

Dabei unterstrich der ÖAK-Präsident, dass die Abwägung der Kosten für diese Maßnahme, die persönlichen Einsatz für das Gemeinwohl belohnt, gegen die Kosten für die wirtschaftlichen und sozialen Folgen weiterer Lockdowns oder länger andauernden Schutzmaßnahmen sowie der zusätzlichen Belastung für das Gesundheitssystem klar für diese außergewöhnliche Maßnahme sprechen.

Impfanreize wirken motivierend

Die Regierung sollte dabei über Höhe und Ausgestaltung der Steuererleichterung entscheiden. Er verwies auf Studien und Umfragen, die zeigen, dass weitere Impfanreize durchaus motivierend auf Ungeimpfte wirken würden. "Wenn es uns gelingt, mit einer hohen Durchimpfungsrate nach den Beispielen Dänemarks oder Norwegens die Schutzmaßnahmen weitgehend aufheben zu können, dann würde sich die Investition auf jeden Fall lohnen", meinte Szekeres.

"Zweiter Lockdown nicht vorstellbar"

