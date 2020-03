Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist für eine Aufnahme von Flüchtlingen "in bestimmtem Ausmaß". Es widerstrebe dem "europäischen Gedanken zutiefst", Griechenland in dieser Situation alleine zu lassen. Österreich solle Flüchtlinge aufnehmen, wenn für diese eine Chance von Asyl bestehe.

ÖSTERREICH. Frauen und Kinder hätten beim Vorhaben des Bundespräsidenten Priorität. Damit unterstützt er die Ansichten von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Sei ein Asylgrund gegeben, sollte Österreich Flüchtlinge aufnehmen. Man habe Kapazitäten, denn im Land stünden viele Asylunterkünfte leer. Es hätte durch die Flüchtlingskrise von 2015 zwar einige Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt gegeben, die Situation hätte man allerdings im Griff.

"Bei der Sprache zurückdrehen"

"Die Griechen mit dieser Art von Überbesetzung allein zu lassen widerspricht dem europäischen Gedanken zutiefst“, so der Bundespräsident. Die Lage auf der griechischen Insel Lesbos sei katastrophal. Eine vorsichtige Rhetorik sei bei Gesprächen mit der Türkei nötig, man müsse "bei der Sprache ein bisschen zurückdrehen" so Van der Bellen. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass die Türkei eine sehr große Zahl an Flüchtlingen aufgenommen hätte.

Die Türkei kündigte letzen Freitag an, keine Flüchtlinge mehr auf ihren Weg nach Europa abzuhalten. Die Lage auf der griechischen Insel Lesbos sei katastrophal, so Van der Bellen

Hilfe „ansatzweise“ im Regierungsprogramm

Im Regierungsprogramm sei eine Bereitschaft mehr Hilfe zu leisten zumindest "ansatzweise" vorhanden. "Ich würde mich freuen, wenn es auch umgesetzt wird", so der Bundespräsident. Die von der türkis-grünen Koalition beschlossene Soforthilfe reiche nicht aus. Drei Millionen Euro, die aus dem Aulandskatastrophenfond in die syrische Krisenregion Idlib fließen sollen, seien wahrscheinlich nicht genug, so Van der Bellen.

"Lassen wir die Kirche im Dorf"

Von einer Krise in der Koalition könne keine Rede sein. "Lassen wir die Kirche im Dorf. Bei jeder Meinungsverschiedenheit davon zu reden, dass die Koalition gespalten ist, würde ich auch nicht tun“, so der Bundespräsident. ÖVP und Grüne hätten am Dienstag gemeinsam die Lage an der türkisch-griechischen Grenze besprochen.

Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne). ÖVP und Grüne hätten am Dienstag gemeinsam die Lage an der türkisch-griechischen Grenze besprochen.

Grenzen geöffnet

Der türkische Präsident Erdogan hatte die Grenzen zur EU für Flüchtlinge am Wochenende öffnen lassen. Die Europäische Union solle ihren Verpflichtungen aus dem Flüchtlingspakt mit der Türkei von 2016 nachkommen. Sowohl Sebastian Kurz als auch Vizekanzler Kogler machten Erdogan für die aktuelle Lage verantwortlich. Vor einer Woche hätte es noch "keine humanitäre Krise in der Türkei“ gegeben, so Kurz.

