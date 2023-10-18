Wie das Außenministerium der APA am Mittwoch mitteilte, ist ein vermisster österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger verstorben. Seit Beginn der Angriffe durch die Hamas galt dieser als vermisst.

ÖSTERREICH. "Tief bestürzt müssen wir bekanntgeben, dass der brutale Terror der Hamas das Leben eines weiteren österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürgers gefordert hat", hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. "Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden."

Unklar ist nun noch der Verbleib eines weiteren vermissten Österreichers, der seit sich die Ereignisse ab 7. Oktober 2023 überschlugen, nicht auffindbar ist. Am 11. Oktober hatte das Ministerium den Tod eines der drei anfänglich vermisst gemeldeten Österreich bekannt gegeben. Am 12. Oktober wurde bekannt, dass zwei weitere Doppelstaatsbürger bei dem Angriff getötet wurden.

Eine "konkrete Gefährdungslage und eine gestiegene Anschlagsgefahr" sei gegeben, so ÖVP-Innenminister Gerhard Karner.

Ereignisse überschlagen sich

Die Stimmung ist nach wie vor aufgeheizt. Am Dienstag traf eine Rakete ein Krankenhaus in Gaza, wobei rund 500 Personen gestorben sein sollen. Darunter Neugeborene, Hochschwangere und weitere Patientinnen und Patienten sowie medizinisches Personal und Menschen, die am Gelände des Krankenhaus Schutz gesucht hatten. Noch ist nicht bestätigt, wie es dazu kam und wer die Rakete abgeschossen hatte. Rund 200 israelische Geiseln gelten als vermisst.

In Wien vermeldete die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), dass sich antisemitische Vorfälle, wie jener in der Fachbereichsbibliothek Judaistik und andere Anfeindungen in den letzten tagen häufen würden. Wir haben berichtet.

Zuletzt hatte ÖVP-Innenminister am 18. Oktober die Terrorwarnstufe in Österreich auf die zweithöchste Stufe angehoben. Es bestehe also eine "konkrete Gefährdungslage und eine gestiegene Anschlagsgefahr". Diese gelte vor allem für jüdischen Einrichtungen, weshalb sie ab sofort stärker geschützt werden.

