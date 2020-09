In unserem Corona-Ticker finden Sie nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie.

Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450. Aktuelle Zahlen des Gesundheitsministeriums.





Aktuelle Zahlen

31.126 bestätigte Fälle; 4.072 aktive Fälle; 502 neue Fälle von Di. auf Mi. (Stand 10.09.2020, 9:00 Uhr)

25.764 Genesene, 747 Todesfälle; 1.288.059 durchgeführte Tests (Stand 10.09.2020, 9:00 Uhr)

Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Stand Donnerstag, 10. September 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 9.946 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 224. Ein Mann (77 Jahre) ist verstorben. 7.137 Personen sind genesen. Seit gestern wurden 5.912 Corona-Tests ausgewertet. Insgesamt wurden bisher 347.835 Corona-Tests in Wien vorgenommen.

Corona zeigt Abhängigkeit Österreichs von Arbeitsmigranten

Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) bezeichnet die Corona-Krise als "Zerreißprobe" für die Wirtschaftsbeziehungen Österreichs zu Osteuropa. Osteuropäische Arbeitskräfte arbeiten in zahlreichen Bereichen, die für das Funktionieren der Gesellschaft erforderlich sind, so das Institut. Dazu zählt nicht nur der Gesundheitssektor sondern auch die heimische Landwirtschaft. Diese ist besonders auf Ausländer angewiesen.Etwa 60 Prozent der unselbstständig Beschäftigten in der Landwirtschaft kommen aus dem Ausland. Auch in der Transportwirtschaft liegt der Anteil ausländischer Arbeitskräfte über 30 Prozent. Das gilt auch bei der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln. Zudem kommen 18 Prozent der in Österreich tätigen Alten- und Krankenpflegerinnen aus dem Ausland, so eine am Donnerstag vorgestellte Studie des wiiw.

Neues Contact-Tracing-Zentrum in Innsbruck

In Innsbruck ist ein ehemaliges Hotel angemietet worden, das nun als Zentrum für das Kontaktpersonen-Management dienen soll. Vom Land hieß es, dass man das Contact-Tracing personell aufgestockt habe, weil es neben den Testungen als zentraler Punkt für das Eindämmen der Pandemie gilt.

Corona-Virus: Jüngste Zahlen "besorgniserregend"

Die jüngsten Zahlen nachgewiesener Infektionen mit dem Corona-Virus sind laut Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl "besorgniserregend". Die letzten Tage mit über 500 Neuinfektion täglich weisen leider auf eine Entwicklung in Richtung "Anstieg" hin, so die Expertin. Angesichts der Zahlen müsse man bei der Fallidentifikation und auch bei der Kontaktnachverfolgung nachbessern, so die Forscherin zur APA.

Virologin warnt: Vorsicht bei Corona-Impfstoffen

25 Neuinfektionen in Tirol

In Tirol sind seit Mittwochabend 25 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Damit waren am Donnerstagvormittag 479 Personen infiziert. 4.254 Personen haben sich im Bundesland bereits wieder von einer Infektion erholt und gelten als genesen. Die meisten Fälle gibt es aktuell in der Landeshauptstadt Innsbruck (149), gefolgt vom Bezirk Innsbruck-Land (116) und vom Bezirk Kufstein (109). In Tirol wurden bisher 202.371 Tests durchgeführt.

94 Neuinfektionen in Niederösterreich

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Niederösterreich ist Donnerstagfrüh auf 4.495 gestiegen. Das sind um 94 mehr als am Vortag. 3.958 Personen gelten laut Sanitätsstab als genesen. Das sind um 40 mehr als am Vortag. Unverändert bleibt die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19. Diese liegt weiterhin bei 109. Aktuell erkrankt sind somit 428 Menschen, 222.233 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Bildungsbonus und mehr Geld für Familien

Die Regierung hat am Mittwoch Nachschärfungen bei den Corona-Virus-Hilfsmaßnahmen beschlossen. Für Arbeitslose, die sich umschulen lassen, wurde in Bildungsbonus angekündigt. Außerdem werde man auch die Mittel für die Sonderbetreuungszeit und für den Familienhärtefonds aufstocken, versprachen Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne).



Schule: Fernunterricht für Risikogruppen

Auch im neuen Schuljahr besteht die Möglichkeit die Schule per Fernunterricht zu besuchen. Diese Regelung gilt für Schüler, die einer Risikogruppe angehören bzw. für die steigende Infektionszahlen besonders psychisch belastend sind. Ein ärztliches Attest ist allerdings Voraussetzung für die Nutzung des Angebots.