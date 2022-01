Mit der Ökosozialen Steuerreform, die am Donnerstag im Nationalrat beschlossen wurde, will die Regierung dem Klimaziel ein Stück näher kommen. Gleichzeitig sollen einzelne Bevölkerungsgruppen entlastet werden. Kritik bei der Debatte zur Steuerreform im Plenum des Nationalrats kam von den Neos und der SPÖ.

ÖSTERREICH. Die ökosoziale Steuerreform soll nicht nur eine Maßnahme für den Klimaschutz darstellen, sondern wird von der Regierung auch als eine Chance für die Entwicklung ländlicher Regionen gesehen. Die Ökologisierung des Steuersystems bringt gleich mehrere Erleichterungen mit sich - die wichtigsten hier:

„Bei einer Inflation von derzeit gut vier Prozent wird die Kalte Progression jede Entlastung in Kürze wieder auffressen“, sagt Neos-Budget- und Finanzsprecherin Karin Doppelbauer zum heutigen Beschluss der „ökosozialen Steuerreform“ im Nationalrat.

„Das von der Regierung so hochgelobte Paket ist eine Mogelpackung, denn es ist weder öko, noch sozial, noch eine Reform. Mit den Tarifsenkungen gibt die Regierung den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bestenfalls das zurück, was sie ihnen in den Jahren davor über die Kalte Progression aus der Tasche gezogen hat. Ohne Abschaffung der Kalten Progression kommt es trotz Steuerreform für einzelne Gruppen unterm Strich zu einer steuerlichen Mehrbelastung. Das betrifft vor allem Haushalte ohne Kinder, da ein wesentlicher Teil des Entlastungsvolumens auf den Familienbonus entfällt.“