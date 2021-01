In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450. Wir tickern hier heute bis 14.00 Uhr für dich.

Aktuelle Zahlen:

AGES Dashboard:* 381.035 Laborbestätigte Fälle; 28.673 aktive Fälle; Genesene Fälle 345.660; Testungen 3.905.482 (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 11.01.2021 0.00 Uhr).

Die wichtigsten Corona-Nachrichten im Überblick:

Von Sonntag auf Montag wurden 1.536 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen 24 weitere Todesfälle hinzu. Bisher sind in Österreich 6.747 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben.

wurden verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen weitere Todesfälle hinzu. Bisher sind in Österreich 6.747 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben. In Österreich benötigten am Montag 379 Corona-Patienten intensivmedizinische Versorgung und lagen auf Intensivstationen.

379 Corona-Patienten intensivmedizinische Versorgung und lagen auf Intensivstationen. Die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes des Herstellers AstraZeneca könnte mit höchstens 70 Prozent wesentlich geringer liegen als jene von Biontech/Pfizer oder Moderna.

könnte mit wesentlich geringer liegen als jene von Biontech/Pfizer oder Moderna. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will "zeitnah" entscheiden , ob Österreichs Schulen mit 18. Jänner wieder öffnen können. Einer Testpflicht für Schüler erteilte er in der "ZiB 2" am Sonntag eine Absage

Heinz (ÖVP) will "zeitnah" Einer erteilte er in der "ZiB 2" am Sonntag eine Ab Freitag gilt eine Registrierungspflicht für alle Einreisenden nach Österreich. Das betrifft auch österreichische Staatsbürger. Mehr.

WHO: 2021 wohl noch keine Herdenimmunität

Obwohl in zahlreichen Ländern die Corona-Impfkampagnen gestartet haben rechnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht damit, dass heuer in einzelnen Staaten ein weitgehender Schutz gegen das Virus durch eine sogenannte Herdenimmunität erreicht werden könnte. "Wir werden 2021 nicht irgendwelche Stufen von Bevölkerungsimmunität oder Herdenimmunität erreichen", so die WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan am Montag.

Man spricht von einer Herdenimmunität, wenn in einer Bevölkerung so viele Menschen gegen einen Erreger immunisiert sind, dass dieser sich nur mehr wenig oder gar nicht mehr ausbreiten kann und somit auch die nicht-geimpften Menschen weitestgehend vor ihm geschützt sind.





Corona-Regeln gebrochen: Britischer Regierungschef Johnson wegen Radausflug unter Druck

Der britische Premierminister Boris Johnson könnte wegen eines möglichen Bruchs der Corona-Regeln unter Druck geraten. Der konservative Politiker war am Wochenende radfahrend im Olympia Park im Osten der britischen Hauptstadt gesichtet worden. Der Park ist mehr als elf Kilometer von seiner Dienstwohnung in der Downing Street entfernt. Nach den britischen Lockdown-Regeln darf man sich aber nur im lokalen Umfeld bewegen.

Für Johnson kommt diese Debatte zu einer äußerst ungünstigen Zeit. Die britische Regierung versucht angesichts hoher Fallzahlen gerade alles, um die Menschen zu besserer Einhaltung der Regeln zu bewegen. Dort breitet sich derzeit eine neue Variante des Corona-Virus rasant aus. Diese soll deutlich ansteckender sein als die bisherige vorherrschende. Insgesamt starben in Großbritannien bereits mehr als 80.000 Menschen nach einer Corona-Infektion.





Betretungsverbot: Wirtin sperrte trotz Lockdown auf

Über das Lokal der Linzer Gastronomin, die gestern Nachmittag ihr Lokal aufsperrte, ist ein Betretungsverbot verhängt worden. Das gab Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Montag bekannt . Die Wirtin hatte die Öffnung als Verzweiflungstat bezeichnet. Die Polizei räumte das Lokal.

"Ich werde gezwungen die Regeln zu brechen"





Corona-Impfkampagne in Wiener Spitälern beginnt im AKH

Am Dienstag beginnt In Wien die breite Corona-Impfaktion für das Personal in den Spitälern. Den Auftakt macht das größte Spital Österreichs, das Allgemeine Krankenhaus. Die rund 7.000 Mitarbeiter des AKH bzw. der Medizinischen Universität sollen geimpft werden. Am Mittwoch soll dann in der Klinik Ottakring mit den Impfungen begonnen werden. Danach folgen schrittweise die anderen Spitäler des Landes.





Deutschland: 12.802 Corona-Neuinfektionen und 891 neue Todesfälle

Im Nachbarland Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.802 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Zudem wurden 891 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verzeichnet, wie das RKI am Dienstagmorgen bekanntgab.





Größter Corona-Ausbruch in China seit Monaten

Nach dem größten Corona-Ausbruch in China seit Monaten weiteten die Behörden die Ausgangssperren für Millionen von Menschen vor den Toren Pekings nun weiter aus. Zusätzlich zu den rund 18 Millionen Einwohnern der Metropolen Shijiazhuang und Xingtai sollen nun auch die fünf Millionen Bewohner des Verwaltungsbezirks von Langfang südlich der chinesischen Hauptstadt für sieben Tage nicht vor die Tür. Das verkündete die Stadtregierung am Montag.





Neuer Arbeitsminister will Verantwortung übernehmen



Im Ö1-Morgenjournal erklärte der neue Arbeitsminister Martin Kocher, dass er das Angebot Minister zu werden angenommen hätte, weil er das Gefühl hatte in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen zu müssen. Kocher will sich nun für eine Eindämmung der Folgen der Corona-Pandemie für den österreichischen Arbeitsmarkt einsetzen. Als Politiker könne er hier mehr tun wie als Experte. Mehr.

Kocher gegen Erhöhung des Arbeitslosengeldes





Die Infos des Vortags:

1.536 Neuinfektionen in Österreich, Covid-19-Verlauf mittels Modell vorhersagbar Registrierungspflicht für Einreise nach Österreich





Corona-Ampel:

*Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat das Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums übernommen. Dadurch gibt es zahlreiche Änderungen. Die Zahlen werden nun nicht mehr stündlich, sondern einmal täglich um 00.00 Uhr aktualisiert. Aufgrund der Umstellung kann es zu größeren Zahlendifferenzen kommen. Dafür lassen sich aber Daten auf Bundeslandebene genauer darstellen.