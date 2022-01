Was werden die größten Herausforderungen für Österreich? Was sind die größten Ziele und Wünsche? Was bereitet am meisten Sorge? Befragt nach ihren Zielen, Sorgen und Wünschen zeigen alle Parteichefs erstaunliche Parallelen auf.

ÖSTERREICH. Egal, ob rot, grün, türkis, pink oder blau: Geht es nach den Parteichefs, so zählen zu den größten Herausforderungen für unser Land heuer einhellig die Pandemie-Bekämpfung, sowie das Ziel. die entstandenen Gräben in der Gesellschaft zu schließen.

"Es braucht ein Miteinander"

Bundeskanzler Karl Nehammer bringt es in einem Statement gegen über den RegionalMedien Austria auf den Punkt: "Wir erleben derzeit eine massive Spaltung im Land, die mich mit großer Sorge erfüllt. Wir müssen uns wieder bewusst werden, dass unser gemeinsamer Feind das Virus ist - und niemand sonst. Es braucht ein Miteinander im Kampf gegen Corona - sowohl gesellschaftlich, als auch politisch." Sein Ziel: 90 Prozent Durchimpfungsrate.

Ähnlich sieht es Pamela Rendi-Wagner: Die "Gräben in der Gesellschaft zu überwinden und den Zusammenhalt wieder zu stärken". Auch die SPÖ-Chefin peilt eine Impfquote von 90 Prozent an. Auch für Grünen-Chef Werner Kogler hat die "gemeinsame Bewältigung der Pandemie sowohl im Gesundheitsbereich als auch deren Folgen in Wirtschaft und Gesellschaft" oberste Priorität. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger bereitet vor allem das "unverantwortliche Anheizen der Polarisierung" große Sorgen. Und auch FPÖ-Chef Herbert Kickl wünscht sich, "die Gräben in unserer Gesellschaft, wieder zuzuschütten". Auch wenn, wie er betont, diese "die Regierung künstlich aufgerissen hat".

Karl Nehammer über die größten Herausforderungen

Die Corona-Pandemie wird uns auch im neuen Jahr beschäftigen. Mit der Impfung bietet uns aber die Wissenschaft eine Möglichkeit, mit dem Virus so umzugehen, dass wir in Freiheit leben können. Neben der Pandemie-Bekämpfung sind beispielsweise in den Bereichen Bildung, Pflege, Asyl und Migration wichtige Vorhaben im Regierungsprogramm verankert. Dieses gilt es umzusetzen.

Wir wollen uns – nach einer für die Volkspartei herausfordernden Phase – das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher zurückverdienen.

Mit größter Sorge erfüllt mich, dass wir derzeit eine massive Spaltung im Land erleben. Wir müssen uns wieder bewusst werden, dass unser gemeinsamer Feind das Virus ist - und niemand sonst.

Werner Kogler über die größten Herausforderungen

Die gemeinsame Bewältigung der Pandemie sowohl im Gesundheitsbereich als auch deren Folgen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Die größte Zukunftsfrage und Herausforderung unserer Gesellschaft: die Klimakrise

Für die Grünen werden vor allem die Umsetzung der Ökosozialen Steuerreform, Österreich in Klimafragen zukunftsfit und zum Vorreiter in Europa zu machen und die unabhängige Justiz weiter zu stärken wesentliche Herausforderungen.

Befürchtungen für die Zukunft gibt es keine, denn mein Motto war und ist: Fürchtet Euch nicht!

Pamela Rendi-Wagner über die größten Herausforderungen



Im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist jetzt entscheidend, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, um sich und andere zu schützen. Neben dem Kampf gegen die Teuerung wird eine große Herausforderung sein, Gräben in der Gesellschaft zu überwinden und den Zusammenhalt wieder zu stärken.

Die SPÖ steht für sozialen Zusammenhalt und in der Gesundheitspolitik für den Weg der Sicherheit. Diesen verantwortungsvollen Weg setzen wir fort.

Befürchtungen gibt es bezüglilch der neue Corona-Mutationen, diese müssen wir sehr ernst nehmen. Hier müssen wir entschlossen handeln und möglichste viele Menschen, möglichst rasch impfen.

Beate Meinl-Reisinger über die größten Herausforderungen

Die größte Herausforderung ist, Corona endlich besiegen und die Menschen von der Impfung zu überzeugen. Außerdem macht mir derzeit die Inflation große Sorgen, gerade jetzt müssen sich die Menschen aus eigener Kraft etwas aufbauen können – dafür werden wir arbeiten. Österreich braucht einen Neustart in Richtung Wohlstand, Gerechtigkeit und Freiheit zu arbeiten.

Die Pandemie hat gezeigt, vor welchen Herausforderungen Österreich steht: Von der Klimakrise, über faire Bildungschancen bis hin zur Höchst-Steuerbelastung. Der Anspruch von NEOS ist es, darauf immer zukunftsfitte Vorschläge auf den Tisch zu legen. NEOS sind jetzt zehn Jahre alt, wir sind in dieser Zeit stark gewachsen, von Gemeinden, über Länder bis hin nach Europa. Daher starten wir einen breit angelegten Programmprozess, an dem jeder teilnehmen kann. Wir wollen alle mit an Bord holen. Das wird ein Fest der innerparteilichen Demokratie.

Große Sorgen bereitet mir das unverantwortliche Anheizen der Polarisierung in Österreich. Letztlich führt das dazu, dass Freiheit und Demokratie zunehmend in Frage gestellt werden.

Herbert Kickl über die größten Herausforderungen

Die Rettung der Grund- und Freiheitsrechte gegen ein schwarz-grünes Zwangs- und Sündenbock-Regime unter dem Deckmantel der Corona-Krise, die nächsten Regierungskrisen, die Inflation, die Pflegereform, die Sicherheitspolitik und der Kampf gegen die illegale Einwanderung, die wieder Fahrt aufgenommen hat. Und natürlich die Umweltpolitik, aber mit Hausverstand. Und es gilt, die Gräben in unserer Gesellschaft, welche die Regierung künstlich aufgerissen hat, wieder zuzuschütten.

Herausforderung für die FPÖ wird, die Österreicher bei ihrem Kampf um Demokratie, Freiheit und Menschlichkeit zu unterstützen sowie der Kampf für die Verfassung und für die Grund- und Freiheitsrechte und gegen das evidenzlose Zwangsregime der Regierung. Es geht darum, Freiheit und Gesundheit miteinander zu verbinden und nicht ohne Not gegeneinander auszuspielen.

Befürchtung ist, dass diese Regierung uneinsichtig bleibt, die Rechte der Menschen in unserem Land weiter einschränkt und ihren diktatorischen Kurs der Entmenschlichung und des Zwanges fortsetzt.

Worauf freuen Sie sich am meisten und was sind Ihre Ziele für 2022?

Karl Nehammer

Ich freue mich auf den Zeitpunkt, an dem wir dank einer so hohen Impfquote in der Lage sein werden, keine Freiheiteinschränkungen mehr vornehmen zu müssen, um unser Gesundheitssystem zu schützen.

Ziel für 2022 ist, dass wir als Gesellschaft wieder näher zusammenrücken müssen und die in der Krise entstandenen Gräben überwinden. Es braucht ein Miteinander im Kampf gegen Corona - sowohl gesellschaftlich, als auch politisch.



Werner Kogler

Auf gute Gespräche, gerade auch mit Menschen die andere Meinungen haben, und auf die gemeinsame Entwicklung unseres Landes in Richtung Zukunft!

2022, ein Jahr des Klimaschutzes und des grünen Aufschwungs für Wirtschaft und Jobs. Persönlich hoffe ich wieder öfter daheim in der Steiermark zu sein, pandemiebedingt ging sich das 2021 viel zu selten aus.

Pamela Rendi-Wagner

Ich freue mich darauf Politik zu machen, die den Menschen in Österreich ein gutes, erfülltes und leistbares Leben ermöglicht.

Unser Ziel als gesamte Gesellschaft muss sein, uns aus den Fesseln der Corona Pandemie und Lockdowns zu befreien. Das geht nur mit eine hohen Impfrate von 90%.

Beate Meinl-Reisinger

Wir feiern nächstes Jahr 10 Jahre seit der Gründung von NEOS. Wir wollen da bewusst innehalten und schauen, was wir geschafft haben. Wir freuen uns auf ein schönes Fest, wir sind das erfolgreichstes Politstartup – und machen uns jetzt bereit, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Mein Ziel 2022 ist es, 500 km im Jahr zu laufen.

Herbert Kickl

Ich freue mich auf Neuwahlen, auf den Abgang der schwarz-grünen Koalition und auf die nächsten großen Freiheitskundgebungen.

Ziel 2022 ist die FPÖ weiterhin stärker zu machen und weiter für die Freiheit und Würde aller Österreicherinnen und Österreicher zu arbeiten.