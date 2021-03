Auch dieses Monat präsentieren wir euch die schönsten Schnappschüsse unserer Regionauten.

COMMUNITY. Wusstet ihr, dass der Februar ein ganz besonderer Monat ist? In einigen Teilen Österreichs sowie Südtirols wird er auch Feber genannt, insbesondere in der Amtssprache. Im gregorianischen Kalender ist der Februar der zweite Monat. Er wurde nach dem römischen Reinigungsfest "Februa" benannt.

Der 29. ist nicht der Schalttag

Jeder weiß, dass der Februar normalerweise 28 Tage und in Schaltjahren 29 Tage hat. Wusstet ihr aber, dass der eigentliche Schalttag der 24. Februar ist? In Schaltjahren wird also nach dem 23. Februar ein weiterer Tag eingeschoben. Dies hat Auswirkungen auf kirchliche Feiertage und Namenstage, denn diese verschieben sich in Schaltjahren vom 24. auf den 25. Februar.

Der letzte Monat des Jahres?

Ursprünglich war der Februar bzw. "Februarius" im römischen Kalender der letzte Monat des Jahres. Jetzt wissen wir auch warum der Schalttag immer auf den Februar fällt. Diese Tradition wurde beibehalten und zog sich dann durch den julianischen bis hin zum gregorianischen Kalender.

Ganz egal ob Februar oder Feber, unsere Regionauten halten trotz widriger Umstände die schönsten Seiten Österreichs fotografisch fest. Auch diesmal haben wir aus jedem Bundesland die schönsten Schnappschüsse rausgesucht. Alle Schnappschüsse des Monats findet ihr hier:

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

