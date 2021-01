Schlimme Bilder erreichen uns aus Petrinja in Kroatien. Mehrere starke Erdbeben bis zur Stärke 6,4 erschütterten in den letzten Tagen die Stadt und es bebt noch immer nach.

Mehr als 1.000 Häuser wurden bisher komplett zerstört. Auch Angehörige von Marica Bellinger aus Riedenberg sind betroffen. Für diese Menschen wurde bei der Raika Thiersee ein Spendenkonto eröffnet um die Opfer des Bebens zu unterstützen.

„Erdbebenhilfe 2021“ – IBAN: AT71 3633 9000 3007 4561

Wir bitten euch um Hilfe für Menschen die jetzt in der Kälte ausharren müssen und teilweise kein Dach mehr über dem Kopf haben. Organisator der Spenden-Aktion ist Marica Bellinger, die bereits im Juni 2014 bei der Hochwasserkatastrophe einen Hilfs-LKW in ihre Heimat gestartet hatte um die Menschen dort mit dem Nötigsten zu versorgen. Viele werden sich noch an die Bilder von damals erinnern.

Vielen Dank im voraus!

Die Fotos von damals