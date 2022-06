Schülerinnen und Schüler aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag in ihre wohlverdienten Sommerferien. Auch in zwei deutschen Bundesländern geht die Ferienzeit los. Mit dem Beginn der schulfreien Zeit beginnt auch der Sommerreiseverkehr. "Die Reiselust ist groß, die Leute stehen in den Startlöchern", so der ÖAMTC. Staus und Wartezeiten sind damit vorprogrammiert.

ÖSTERREICH. Wer schon an diesem Wochenende in den Urlaub fahren will, muss viel Zeit und starke Nerven mitbringen. Der ÖAMTC rechnet damit, dass der Sommerreiseverkehr in diesem Jahr viel stärker werden könnte als noch vor der Corona-Pandemie. Im Jahr 2019 waren die ersten zwei Juliwochen eher noch schwach, wie Mobilitätsexperte Harald Lasser gegenüber den RegionalMedien Austria sagt.

Staupunkte gibt es im ganzen Land

Staus wird es vor allem auf den Nord-Süd-Verbindungen geben. Also etwa auf der A13 Brennerautobahn im gesamten Verlauf, in Südtirol vor der Mautstelle Sterzing, auf der A10 der Tauernautobahn und dort vor allem im Raum Salzburg und auf der A9 Pyhrnautobahn vor Spielfeld. Auf diesen Routen sorgen vor allem Durchreisende aus Deutschland und den Niederlanden für das starke Verkehrsaufkommen. Außerdem wird es auch in Richtung Osten Verzögerungen geben. Hier vor allem auf der A4 Ostautobahn im Baustellenbereich Bruck/Leitha. Im Osten Österreichs gibt es in diesem Sommer außerdem besonders viele Baustellen.

Wirst du in den Ferien mit dem Flugzeug verreisen?

In diesem Sommer gibt es in Österreich besonders viele Baustellen.

Foto: ASFINAG

hochgeladen von Sabine Hubner

Wer auf eine Abreise an diesem Wochenende nicht verzichten möchte, der sollte laut ÖAMTC ein paar Punkte beachten. Am Samstag sollten die oben genannten Strecken zwischen 7-15 Uhr auf jeden Fall vermieden werden. Lieber davor oder danach starten. Staus und Wartezeiten könnten, wenn möglich, auf einer Raststation überbrückt werden. Außerdem sollte immer genug zu trinken im Fahrzeug sein. Und: Kinder an Board wollen beschäftigt werden!

Am ersten Ferienwochenende ist vor allem auf den Nord-Süd-Verbindungen mit Staus zu rechnen.

Foto: ÖAMTC

hochgeladen von Sabine Hubner

Viele Reisen erst im September

Ab der dritten und vierten Juliwoche dürfte der Verkehr dann nach einmal zulegen. Dann beginnen auch in den süddeutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien. Außerdem nimmt dann auch der Rückreiseverkehr deutlich zu. Mit diesem ist am jetzigen Wochenende noch nicht zu rechnen. Bei vielen Reisenden - vor allem jenen ohne Kinder - wird auch der September als Reisemonat immer beliebter.

Zum Thema:



Wieder Flugausfälle zu Ferienbeginn

AUA kündigt erhöhte Preise für Flugtickets an

Unkompliziertes Reisen mit Wohnmobilen