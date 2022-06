Am vergangenen Wochenende haben Fotos von langen Warteschlangen am Flughafen Wien Schwechat für Aufsehen gesorgt. Grund dafür waren vor allen die Corona bedingten Personalausfälle bei den Austrian Airlines. Zum Start der Sommerferien könnte sich auch an diesem Wochenende ein ähnliches Bild zeigen.

ÖSTERREICH. Ein Blick auf die Abflugliste am Flughafen Wien Schwechat zeigt: Aktuell sind zwar weniger Flüge verspätet als am vergangenen Wochenende, dennoch kommt es immer wieder zu Wartezeiten bzw. Flugausfällen.

Für Freitag Vormittag hat die AUA bisher vier Flüge abgesagt. Das liege laut einer Sprecherin der Fluglinie hauptsächlich an den kurzfristigen Krankenständen beim Personal. Denn auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigen die Corona-Infektionszahlen. Das Bild vom letzten Wochenende könnte sich also zum Ferienstart noch einmal wiederholen, so die Sprecherin gegenüber den RegionalMedien Austria.

Langes Warten am Flughafen: Am letzten Wochenende sind zahlreiche Flüge ausgefallen.

Foto: Oliver Wolf/Flughafen

hochgeladen von Christoph Hofer

Personal wird aufgestockt

Für die Sommermonate hat die Fluglinie deshalb zusätzlich rund 200 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingestellt. Auch das Abfertigungspersonal am Boden wurde aufgestockt. Im Gegensatz zu anderen großen Flughäfen, wie etwa London oder Amsterdam, sei man in Wien aber schon jetzt gut aufgestellt, so ein Sprecher des Flughafens. Außerdem liegt das Passagieraufkommen erst bei etwa 75 Prozent des Vorkrisenniveaus, wie Flughafen-Sprecher Kleemann gegenüber den RegionalMedien meinte.

Wirst du in den Ferien mit dem Flugzeug verreisen?

Wegen Flugausfällen heben derzeit weniger Flugzeuge der Austrian Airlines ab.

Foto: ramboldheiner/Pixabay

hochgeladen von Sabine Hubner

Mehr Zeit am Flughafen einplanen

Dennoch sollten Reisende vor dem Abflug etwas mehr Zeit einplanen - etwa für die Gepäckabgabe und die Sicherheitskontrolle. Flüge in den Morgenstunden sollten wenn möglich gemieden werden, denn zu dieser Zeit ist die Auslastung am höchsten. Wenn der Flug dann doch gestrichen wird, können sich Betroffene direkt an die Fluglinie wenden. Laut AUA wird dann versucht die Passagiere auf einen anderen Flug umzubuchen. Klassische Sommerurlaubsziele wie auf griechische Inseln oder Palma sind von den Ausfällen laut Austrian Airlines übrigens bisher nicht betroffen.

Zum Thema:

Warum du ein Selfie bei Flugausfällen machen solltest

AUA will bis Ende August Ticketpreise zurückerstatten

Hunderte Flugausfälle bei Austrian Airlines