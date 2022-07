Vor Anpfiff am Mittwochabend stellten sich ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann und Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck den Fragen der Presse bei einer Pressekonferenz im Old Trafford Stadion. Trotz Ausfalls zweier Spielerinnen, ist die Mannschaft top vorbereitet für den Start der Europameisterschaft.

ÖSTERREICH/MANCHESTER. Die Teamchefin sieht die Teilnahme am morgigen Spiel als "absolutes Privileg". Die intensiven Vorbereitungen gehen zwar noch weiter, dennoch überwiegt mittlerweile die Vorfreude. Die Favoritenrolle der englischen Gegnerinnen ist bekannt. Die Österreicherinnen wollen mutig auftreten und kompakt agieren.

Stärker als zuvor

Beim Spiel im November letzten Jahres hatten die ÖFB-Frauen bereits bewiesen, dass ihnen ein stabiler Ballbesitz möglich ist. Dieser wird wichtig sein, wenn die Engländerinnen ihren dominierenden Spiel-Stil unter Beweis stellen. Fuhrmann schätzt den Kader als "sehr stark" ein – sowohl in der Defensive, als auch der Offensive. Es werde eine "enorme Wucht" in physischer wie auch in spielerischer Hinsicht auf die Österreichische Mannschaft zukommen.

Am Mittwochvormittag wird noch an der Aktivierung gearbeitet und anschließend findet eine letzte Spielbesprechung statt, bevor es um 21 Uhr auf den gerade frisch gewechselten Rasen des Stadions geht.

Die Gruppenphase der Gruppe A startet für die Österreichische Frauenmannschaft am Mittwochabend gegen Titelfavorit England. Spiele gegen Norwegen und Nordirland folgen.

Zwei Ausfälle vor Abflug

Die beiden recht kurzfristigen Ausfälle zweier Spielerinnen – Maria Plattner und Lisa Kolb –aufgrund einer Verletzung und einer Covid-Erkrankung seien zwar nicht einfach wegzustecken, dennoch glaubt die Kapitänin an den Erfolg der Vorbereitungen in den vergangenen zwei Jahren. Man beschäftige sich ohnehin nur mit dem, "was man beeinflussen kann". Virginia Kirchberger und Annabel Schasching rücken nach und seien ebenso gute Kandidatinnen, wie ihre verhinderten Kolleginnen, für das morgige Spiel.

Am Erfolg anknüpfen

2017 war ein besonders gutes Spieljahr für die ÖFB-Frauen gewesen. Das "Sommermärchen" endete damals im Halbfinale. Auch dieses Jahr sei die Gruppe A nicht weniger anspruchsvoll. Nordirland und England seien starke Gegnerinnen und es werde drei "absolut gute Leistungen" benötigen, um weiterzukommen, so Schnaderbeck. Die Erfolgsgeschichte von damals mag zwar nicht reproduzierbar sein, dafür soll eine neue tolle Geschichte geschrieben werden, wünscht sich Fuhrmann.

Für Teamchefin Irene Fuhrmann ist es ein "absolutes Privileg" das morgige Spiel bestreiten zu dürfen.

Erstmals vor 74.000 Zuschauern

Manche Spielerinnen werden zum ersten Mal vor rund 74.000 Zuschauerinnen und Zuschauern spielen. Mentalcoach Mirjam Wolf hat das Team bestmöglich darauf vorbereitet und steht den Frauen zur Seite. Die einzigartige Atmosphäre bei so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern stellt nicht nur eine neue Situation für die Mannschaft am Feld dar, sondern auch für die Betreuerinnen. Es werde besonders wichtig sein, den Fokus bei sich zu behalten und dennoch mit einer gewissen Lockerheit ins Spiel zu starten, ist sich Schnaderbeck sicher.

Spielunterbrechungen müsse man so gut wie möglich nutzen, um auch außerhalb der Pausen eine klare Struktur und Hilfestellungen kommunizieren zu können.

