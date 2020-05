ASKÖ - Gesundheitssport ONLINE

Bereits seit Beginn der Corona-Krise läuft auf Youtube der ASKÖ-Kanal „Fit mach mit“ mit vielen Mitmach-Videos. Jetzt verfeinert der Sport-Dachverband ASKÖ die Bemühungen und bringt mit dem Portal „ASKÖ – Gesundheitssport ONLINE“ noch mehr Qualität für Bewegung daheim.



Der Startschuss erfolgt am 4. Mai.

Ein übersichtlicher Wochenplan soll alle Interessierten unterstützen Bewegungspausen zu planen und bestmöglich in Ihre Tagesstruktur zu integrieren. Ganz nach dem ASKÖ-Motto „Sport in seiner Vielfalt“ werden vielseitige, gesundheitsorientierte Bewegungsangebote zum Mit- und Nachmachen präsentiert. Teilnehmen können alle Bewegungsinteressierten.

ASKÖ Präsident Dr. Alfred Kollar „Los geht’s: Einfach den Link www.gesundheitssport-online.at anwählen, das richtige Bewegungsprogramm aussuchen, Zeit nehmen und mitmachen. Alle unsere online Angebote sind natürlich kostenlos“

Ab 4.5.2020 steht allen Interessierten das Wochenprogramm unter www.gesundheitssport-online.at zur Verfügung. Qualifizierte TrainerInnen der ASKÖ aus ganz Österreich führen durch das Programm.

„Die eigene Gesundheit und Widerstandskraft gezielt zu fördern ist aktuell besonders wichtig. Dazu ist mäßige und sichere Bewegung als Schutzfaktor wichtig und erwünscht. Da wir uns aktuell nicht im Turnsaal in Gruppen zum gemeinsamen Bewegen treffen können, bringt die ASKÖ Burgenland Bewegung übers Internet online nach Hause.„ so ASKÖ Bewegungscoach Katharina Terdy-Kreuzberger

24 wöchentliche Angebote (Hopsi Hopper Kinderturnen, Aktiv in den Morgen, Yoga, Rücken Fit, Zirkeltraining, Pilates,…..) ermöglichen für alle Zielgruppen Bewegung für zuhause. Die Anzahl an Angeboten wurden bewusst niedrig gehalten, da die ASKÖ hofft, dass Bewegung in Gruppen bald wieder möglich sein wird.



„Jeder kann auf www.gesundheitssport-online vorbeischauen. Gerne auch KollegInnen, Freunde und Familienmitglieder zum Schnuppern einladen. Ich bin mir sicher es ist für jede das richtige Programm dabei.“ appelliert ASKÖ Bewegungscoach Bettina Straub abschließend zum Mitmachen.

Foto: Bewegungscoach Bettina Straub und Katy Terdy Kreuzberger drehen Videos für die online Bewegungsangebote.