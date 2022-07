Nicht mehr lange, dann geht es los. Das Frauennationalteam ist bereits in England gelandet und hat nahe von London die Teamunterkunft bezogen. Am 6. Juli trifft die ÖFB-Auswahl dann im Auftaktspiel auf Gastgeber England. Nachfolgend erfährst du alles, was du zu den Spielen der Österreicherinnen wissen musst.

ÖSTERREICH/ENGLAND. Am Donnerstagnachmittag, 30. Juni, startete das EURO-Abenteuer der ÖFB-Damen. Vom Flughafen Wien ging es nach London-Gatwick und von dort aus mit dem Bus weiter zum Pennyhill Park. Das Hotel liegt inmitten einer 50 Hektar großen Parklandschaft in der Grafschaft Surrey, etwa eine Autostunde südwestlich von London. In dieser idyllischen Umgebung bereitet sich das Nationalteam nun auf die anstehenden Gruppenspiele vor. Am fußläufig in wenigen Minuten erreichbaren Trainingsgelände findet die letzte Phase der Vorbereitung statt, ehe das Spiel der Österreicherinnen gegen Gastgeber England am 6. Juli im Old Trafford Stadion in Manchester die EM eröffnet.

Das Team bei der Abreise nach England.

Die Gruppe A der Österreicherinnen

Nach dem Spiel gegen England haben die Spielerinnen vier Tage Erholungs- und Trainingszeit. Am 11. Juli treffen sie dann in Southampton auf die Auswahl von Nordirland. Das letzte Spiel bestreiten die ÖFB-Damen schließlich am 15. Juli in Brighton gegen Norwegen. Sollten sich die Österreicherinnen als Gruppenerster oder -zweiter für das Viertelfinale qualifizieren, wartet der Erst- oder Zweitplatzierte der Gruppe B – also Dänemark, Finnland, Deutschland oder Spanien.



Das ist der ÖFB-Fahrplan zum EM-Viertelfinale:

1. Runde – 6. Juli, 21.00 Uhr: England - Österreich



2. Runde – 11. Juli, 18.00 Uhr: Österreich - Nordirland



3. Runde – 15. Juli, 21.00 Uhr: Österreich - Norwegen

Erfolgreicher letzter Test

Den letzte Test vor dem Auftakt der UEFA Frauen EM hat das Team erfolgreich gemeistert. In Belgien gewann die ÖFB-Auswahl mit 1:0 durch ein Tor von Maria Plattner. Verbesserungspotenzial sah Teamchefin Irene Fuhrmann bei der Chancenverwertung:

"Wir haben noch nie so gut gegen Belgien gespielt. Aber wir müssen Tore machen. Uns hat aber einfach die Kaltschnäuzigkeit gefehlt".

Die Vorfreude der ÖFB-Frauen ist schon riesengroß.

ÖFB-Kader vereint Erfahrung und Jugend

Ob bei der EM dann mehr Bälle im Tor landen werden, wird sich zeigen, die Vorfreude ist bei den Spielerinnen jedenfalls schon riesig. In dem EM-Kader mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren vereint Fuhrmann Erfahrung und Jugend. Unter den 23 Spielerinnen befinden sich 19 Legionärinnen – 15 Spielerinnen haben bereits zuvor bei einer EM teilgenommen.

Das ist der ÖFB-Kader für die Frauen-EM:

Tor: Manuela Zinsberger (Arsenal/ENG/79 Länderspiele), Isabella Kresche (SKN St. Pölten/2), Jasmin Pal (1. FC Köln/GER/2)

Manuela Zinsberger (Arsenal/ENG/79 Länderspiele), Isabella Kresche (SKN St. Pölten/2), Jasmin Pal (1. FC Köln/GER/2) Abwehr: Marina Georgieva (SC Sand/GER/13), Katharina Naschenweng (1899 Hoffenheim/30/3 Tore), Celina Degen (1. FC Köln/GER/5/1), Katharina Schiechtl (Werder Bremen/GER/62/8), Carina Wenninger (AS Roma/ITA/116/6), Viktoria Schnaderbeck (Tottenham/ENG/80/2), Laura Wienroither (Arsenal/ENG/23/1), Verena Hanshaw (Eintracht Frankfurt/GER/85/10)

Marina Georgieva (SC Sand/GER/13), Katharina Naschenweng (1899 Hoffenheim/30/3 Tore), Celina Degen (1. FC Köln/GER/5/1), Katharina Schiechtl (Werder Bremen/GER/62/8), Carina Wenninger (AS Roma/ITA/116/6), Viktoria Schnaderbeck (Tottenham/ENG/80/2), Laura Wienroither (Arsenal/ENG/23/1), Verena Hanshaw (Eintracht Frankfurt/GER/85/10) Mittelfeld: Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt/GER/55/9), Jasmin Eder (SKN St. Pölten/55/1), Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt/GER/92/16), Julia Hickelsberger-Füller (Hoffenheim/GER/17/5), Marie-Therese Höbinger (FC Zürich/SUI/19/5), Maria Plattner (Turbine Potsdam/GER/9/4), Sarah Puntigam (1. FC Köln/GER/120/18), Sarah Zadrazil (Bayern München/GER/96/13)

Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt/GER/55/9), Jasmin Eder (SKN St. Pölten/55/1), Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt/GER/92/16), Julia Hickelsberger-Füller (Hoffenheim/GER/17/5), Marie-Therese Höbinger (FC Zürich/SUI/19/5), Maria Plattner (Turbine Potsdam/GER/9/4), Sarah Puntigam (1. FC Köln/GER/120/18), Sarah Zadrazil (Bayern München/GER/96/13) Angriff: Nicole Billa (Hoffenheim/GER/79/43), Stefanie Enzinger (SKN St. Pölten/30/6), Lisa Kolb (Freiburg/GER/8/1), Lisa Makas (Austria Wien/71/19)​

