Dora aus Wien und The Wolfer aus Innsbruck gewannen am Samstag in der Marx Halle Wien den Red Bull BC One Cypher Austria. Der Breakdance-Wettbewerb war das erste Tanzevent mit Publikum seit der Öffnung in Österreich.

ÖSTERREICH. Seit dem 19. Mai hat Österreich ein großes Stück Freiheit zurück. Nur wenige Tage nach der großen Öffnung fand das erste Tanzevent mit Publikum statt. Die Breakdance-Szene versammelte sich am Freitag und Samstag in der Wiener Marx Halle.

Rund 80 Teilnehmer kämpften am Freitag im Qualifier zum Red Bull BC One Cypher Austria um die Startplätze beim großen Bewerb. Für das Österreich-Finale qualifizierten sich die besten 8 "B-Girls" und 16 "B-Boys" und traten einen Tag später an – und das zum ersten Mal seit Monaten vor Publikum.

Gewinner vertreten Österreich in Polen

Nach mehreren Battles überzeugten B-Girl Dora aus Wien und B-Boy The Wolfer aus Innsbruck die Juroren B-Boy Lilou, B-Girl AT und B-Boy Lagaet mit ihren Moves. Sie haben nun mit ihrem Erfolg die Chance, beim Red Bull BC One World Final am 5. und 6. November in Polen für Österreich an den Start zu gehen.

Foto: Ulrich Aydt / Red Bull Content Pool

hochgeladen von Lukas Urban

"Die Crowd gibt mir so viel Energie, das ist für mich einfach extrem wichtig", betont The Wolfer wenige Augenblicke nach seinem insgesamt dritten Erfolg beim Red Bull BC One Cypher Austria. "Vor allem im ersten Battle gegen Thirsty-J brauchte ich die Rückmeldung aus dem Publikum, um meine Sicherheit wiederzufinden und meine besten Moves zu zeigen."

Insgesamt 120 Zuschauer konnten unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben die Battles in der Marx Halle Wien live miterleben.

Von Ballet bis Breakdance

