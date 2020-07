Es ist eine Premiere: Bei der 27 Auflage des Schmelzer Jugendhandball-Turniers (www.schmelz-turnier.at) von 28. bis 30. August dieses Jahres ist erstmals das GRG 23 in Wien-Liesing in unmittelbarer Nähe der Halle Alterlaa Kooperationspartner des WAT Fünfhaus Handball, der Österreichs größtes Jugendhandballturnier organisiert. Markus Michelitsch, der Direktor des GRG 23, freut sich als Sportlehrer, heuer das Schmelz-Turnier mit der Organisations- und Infozentrale in seinem Haus begrüßen zu dürfen: "Ich bin ein sehr global denkender Mensch. Mir ist es wichtig, wenn der Sport zu Völkerverständigung führt."

Immer wieder wird eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen vor allem von politischer Seite beschworen. Im Alltag stehen dem mitunter manche Hürden entgegen. Aber das GRG 23 und der Veranstalterverein WAT Fünfhaus mit Obmann Thomas Kofler und den Turnier-Organisatoren Markus Giefing (Organisation) und Ernst Stangl (sportliche Leitung) wollen mit dem Schmelzer Jugendhandball-Turnier auch zeigen, wie so eine Zusammenarbeit funktionieren kann. Und das unter herausfordernden Bedingungen.

Denn das heurige Schmelz-Turnier kann, um das Risiko von Corona-Infektionen und die Unsicherheiten der Anreise von ausländischen Teams zu reduzieren, nicht wie bisher international, sondern nur als nationales Turnier veranstaltet werden. 66 Mädchen- und Burschenteams haben in jeweils drei Alterskategorien ihre Nennungen abgeben. Direktor Michelitsch und das GRG 23 haben schon bisher den internationalen Charakter ihrer Schule unter Beweis gestellt. Es handelt sich um eine Unesco-Schule, die auf die Werte der Unesco bei Projekten im Unterricht besonders eingeht und acht gibt.

Handball wird im GRG 23 ebenfalls hoch gehalten. Das gilt speziell für die Mädchen in den ersten und zweiten Klassen, weshalb bereits mit den Mädchenteams des WAT Atzgersdorf zusammengearbeitet wurde. Besondere Unterstützung für das 27. Schmelzer Jugendhandballturnier gibt es für den WAT Fünfhaus vor allem auch von Oberschulwart Martin Svoboda, der seit einem Jahr im GRG 23 ist. "Er ist wirklich großartig", bestätigt auch Direktor Michelitsch.

Beim WAT Fünfhaus laufen inzwischen die Vorbereitungen für das Schmelz-Turnier weiter. An jedem der 3 Spieltage ist vorgesehen, dass jeweils eine Altersklasse bei Mädchen und Burschen alle Spiele abwickelt, um das Corona-Risiko weiter zu reduzieren. Bei den Vorbereitungen wurden die Schutzmaßnahmen mit dem Österreichischen Handballverband abgestimmt, ein detailliertes Konzept ist ausgearbeitet. In einem Monat kann es dann losgehen.