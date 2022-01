Die Wolfsburg Grizzlys verlängerten den Vertrag mit dem langjährigen VSV-Führungsspieler Mike Stewart vorzeitig bis 2024.

WOLFSBERG. Zehn Jahre lang spielte Mike Stewart für die Villacher Adler, holte zwei Meistertitel an die Drau. Seit 2021 steht Stewart beim DEL-Club Grizzlys Wolfsburg unter Vertrag. Dieser wurde am Samstag vorzeitig bis zum 2024 verlängert. "Die Entwicklung der Mannschaft, die Kommunikation mit den Spielern und die Umsetzung unserer Spielphilosophie sowie die taktische Einstellung und Vorbereitung auf die jeweiligen Gegner betreibt Mike mit seinem Trainerteam mit viel zeitlichem Einsatz und großer Leidenschaft", so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. Mike Stewart: "Die professionellen Rahmenbedingungen hier bei den Grizzlys haben mich vom ersten Tag an beeindruckt. Unser Ziel ist es, die Mannschaft stetig weiterzuentwickeln und alles dafür zu geben, unseren Fans, die hoffentlich bald alle wieder in der Arena sein können, attraktives und erfolgreiches Eishockey bieten zu können."