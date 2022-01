Am Sonntag konnte Johannes Strolz seinen Premierensieg im Ski-Weltcup feiern. Der 29-jährige Vorarlberger konnte sich beim Slalom in Adelboden gegen Manuel Feller durchsetzen. Mit nur 0,17 Sekunden Rückstand sorgte Feller aber für einen ÖSV-Doppelsieg.

ÖSTERREICH/SCHWEIZ. Strolz konnte sich im Finale vom sechsten Platz verbessern, während Fabio Gstrein, der gemeinsam mit Feller zur Halbzeit geführt hatte, ausschied. Somit erwies sich Adelboden einmal mehr als gutes Pflaster für den ÖSV.

"Jetzt habe ich es endlich einmal zeigen können"

Derzeit gehört Strolz keinem ÖSV-Kader an und präpariert seine Ski selbst. Bisher war sein bestes Weltcup-Resultat ein zehnter Platz gewesen. Zuletzt trainierte er aber gemeinsam mit dem ÖSV-Team. "Endlich hat es sich ausgezahlt, was ich in den letzten Jahren investiert habe", meinte der Arlberger mit der Startnummer 38. "Ich hatte so viele Rückschläge, habe aber immer an mich geglaubt. Jetzt habe ich es endlich einmal zeigen können," so Strolz mit Tränen in den Augen.

"Ein mehr als verdienter Sieger"

Mit 0,17 Sekunden blieb Feller im Finale nur minimal zurück. "Es war unruhig, man hat fast nichts mehr gesehen, aber ich bin überglücklich", so der Tiroler im ORF. Vor allem mental sei es, nach den jüngsten zwei Asfällen im Slalom, unglaublich schwierig gewesen, so Feller. Der Zweite fand lobende Worte für Strolz: "Das ist eine unglaubliche Leistung, er ist ein mehr als verdienter Sieger."

