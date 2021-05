Dominic Thiem ist am Sonntag sensationell gleich in der ersten Runde der mit 34,37 Mio. Euro dotierten French Open ausgeschieden.

ÖSTERREICH. Thiem legt mit einem Break zwar gleich einen Traumstart hin und ist zu Beginn der Partie über weite Strecken der bessere Spieler, der Spanier Pablo Andujar macht ihm das Leben aber immer wieder schwer. Der teilweise kräftige Wind bereitet beiden Spielern Probleme.

Im entscheidenden fünften Satz kassiert Thiem gleich ein Break zum 0:1, lässt aber postwendend das Rebreak folgen. Die Entscheidung zugunsten von Andujar, der Nummer 68 im ATP-Ranking, bringt das Break zum 3:2. Schließlich geht der Weltranglisten-Vierte aus Lichtenwörth nach fünf Sätzen mit 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6 als Verlierer vom Platz.

Dominic Thiem sensationell in der ersten Runde von Paris out https://t.co/EpYdCgJ73Npic.twitter.com/Z7kHoKsrcm — SN aktuell (@sn_aktuell) May 30, 2021

Thiem erstmals in Paris zum Auftakt out

Für Thiem ist es die erste Erstrunden-Niederlage in Roland Garros beim achten Antreten. Damit setzt sich für Thiem, der sich im vergangenen September in New York erstmals zum Grand-Slam-Champion gekürt hatte, eine durchwachsene Saison fort, berichtet die APA. Der 27-jährige Niederösterreicher war als Vorjahresfinalist bei den Australian Open schon im Achtelfinale ausgeschieden und ohne Turniersieg sowie nur einer 9:7-Siegbilanz nach Paris gekommen. Wie es nun mit Thiem weitergeht bzw. wann er in die Rasen-Saison einsteigt, ist vorerst nicht bekannt.



