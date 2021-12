Shopping am 24.12. in vielen Geschäften bis 13:00 Uhr möglich. Blumen-& Süßwarenhandel haben bis 18:00 Uhr geöffnet. Top-Seller zu Weihnachten sind Kleidung, Spielzeug und Kosmetikprodukte.

ÖSTERREICH. 15% der Österreicher:innen kaufen ihre Geschenke (teilweise) erst Last Minute am 23. und 24. Dezember, wie eine Umfrage von Handelsverband und Mindtake Research zeigen. Deshalb komm der heimische Handel dieser starken Nachfrage entgegen und öffnet morgen vielerorts bis 13:00 Uhr seine Pforten. Blumen- und Süßwarengeschäfte dürfen sogar bis 18:00 Uhr offenhalten, der Christbaumhandel darf am 24. Dezember bis maximal 20 Uhr offen halten.

Auch die Weihnachtsmärkte haben sich dieses Jahr als Frequenzbringer für Einkaufsstraßen und Ortskerne bewiesen. Viele Menschen tätigten Spontaneinkäufe und nutzen die Möglichkeit in weihnachtlichem Ambiente Geschenke zu besorgen. Neu ist, dass die Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte ab dem 27. Dezember 2021 voraussichtlich auf 22 Uhr verkürzt werden.

Zum zweiten Mal findet das Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen statt.

50 Mio. Euro weniger als 2019

Der stationäre österreichische Handel ist für die Last Minute Shopperinnen und Shopper bestens gerüstet. Ein Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten sichert sich die Weihnachtsgeschenke erst in den letzten Tagen vor Heiligabend, 15% sogar erst am 23. und 24. Dezember. Daher haben sich die Umsätze seit dem Ende des harten Lockdowns gut entwickelt, auch heute war die Kundenfrequenz solide. Insgesamt können wir mit dem heurigen Weihnachtsgeschäft aber keinesfalls zufrieden sein. Wir liegen im Nichtlebensmittelbereich mehr als 50 Millionen Euro unter dem Vorkrisenniveau 2019", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer Ausessndung.

Das sind die beliebtesten Geschenke

Zu den bevorzugten Waren, die dieses Jahr für Weihnachten im Einzelhandel gekauft werden, zählen: Bekleidung (36 Prozent), Spielzeug (29 Prozent), Parfum/Kosmetikprodukten (28 Prozent), Bücher (28 Prozent), Süßigkeiten (28 Prozent) und Elektrogeräte (22 Prozent). Ein Zehntel des Weihnachtsgeschäfts wird übrigens erst kommende Woche erwirtschaftet, also zwischen Heiligabend und Silvester. Dabei werden insbesondere Geldgeschenke eingelöst und das Gutscheingeschäft hat Hochkonjunktur.

