Die aktuellen Arbeitslosenzahlen lassen ein rasches Ende der Krise in weite Ferne rücken. Denn die Zahl der Arbeitslosen im August ist im Vergleich zum Vorjahr um 33,2 Prozent gestiegen. Am stärksten betroffen sind Österreicher mit höherer Ausbildung, den stärksten Zuwachs an Arbeitslosen verzeichnet Tirol und Bauarbeiter sowie im Tourismus Beschäftigte sind die größten Verlierer der Krise, sind sie doch am häufigsten von Arbeitslosigkeit betroffen.

ÖSTERREICH. Die Covid-19-Krise führte seit Mitte März 2020 zu einem extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Zwar geht die Zahl der Arbeitslosen seit Mitte April zurück, dennoch liegt die Zahl der beim AMS vorgemerkten Personen weit über dem Niveau des Vorjahres.

Plus 33,2 Prozent



Ende August 2020 waren bei den regionalen Geschäftsstellen des AMS 371.893 Personen arbeitslos vorgemerkt (+33,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat), 51.017 Personen befanden sich in einer Schulung (-1,0 Prozent). Zählt man Arbeitslose und SchulungsteilnehmerInnen zusammen, ergibt sich für Ende August 2020 eine Veränderung der insgesamt vorgemerkten Personen um +27,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die geschätzte nationale Arbeitslosenquote beträgt aktuell 9,0 Prozent.

Di Arbeitslosigkeit schnellte in der Corona-Krise auf ein historisches Hoch und nimmt seit April kontinuierlich ab.

422.910 Österreicher ohne Job



Aktuell sind 422.910 Österreicher arbeitslos oder in AMS-Schulungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 27,9 Prozent. Insgesamt sind 204.408 Frauen (Plus 26,1 Prozent) und 218.502 Männer (Plus 29,6 Prozent) arbeitslos. Verglichen mit Juli wie folgt: Inklusive der Personen in einer AMS-Schulung lag die Zahl der Jobsuchenden Ende Juli bei 432.539, das waren um +107.333 bzw. +33,0 Prozent mehr als im Juli 2019. In absoluten Zahlen waren im August 2020 um 9.629 Österreicher weniger ohne Job als im Juli 2020.

Aktuell sind in Österreich 422.910 Personen arbeitslos oder in Schulungen.

Arbeitslose nach Bundesländern

Die meisten Arbeitslosen verzeichnet aktuell Wien (170.027 Österreicher). Das ist ein Plus von 28,8 Prozent. Am meisten betroffen in prozentueller Steigerung (relativ) war aber das Bundesland Tirol: Dort betrifft die aktuelle Arbeitslosigkeit 20.363 Personen, das ist eine Veränderung zum Vorjahr von mehr als der Hälfte, nämlich 56,8 Prozent (!). Auch in Salzburg ist die Lage wenig rosig: Dort stieg die Arbeitslosenquote um 38,8 Prozent mit 16.812 Salzburgern, die aktuell keinen Job haben.

Arbeitslose pro Bundesland

Wien: 170.027 Niederösterreich: 67.172 Oberösterreich: 51.585 Steiermark: 48.419 Kärnten: 22.896 Tirol: 20.363 Salzburg: 16.812 Vorarlberg: 14.501 Burgenland: 11.135

Höchster Zuwachs in Prozent (relativ) pro Bundesland



Tirol: +56,8 Prozent Salzburg: +38,8 Prozent Vorarlberg: +34 Prozent Wien: + 28,2 Prozent Steiermark: + 27,7 Prozent Oberösterreich: + 27,1 Prozent Burgenland: +23,3 Prozent Niederösterreich: + 21 Prozent Kärnten: + 19,8 Prozent

Den größten prozentuellen Zuwachs (relativ) an Arbeitslosen verzeichnet Tirol.

Ausbildung schützt vor Jobverlust nicht



Die Statistik zeigt auch, welche Personengruppe mit welchem Ausbildungsstand von der Coronakrise besonders betroffen sind: So verloren vor allem jene Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz und damit ihr Einkommen, die über eine höhere Ausbildung (+30,5 Prozent) verfügten. Auf Platz zwei sind jene, die nur über einen Pflichtschulabschluss (+27,8 Prozent) verfügen, etwa gleich auf mit jenen, die eine Lehrausbildung (+27,5 Prozent) haben.

Am meisten von Arbeitslosigkeit betroffen sind Personen mit Pflichtschulabschlus, am wenigsten Personen mit akademischer Ausbildung.

Tourismus: Arbeitslosigkeit doppelt so hoch



Alarmierend ist die Zahl der Arbeitslosen im Bereich Hotellerie und Gastronomie: Mehr als doppelt so hoch ist di Zahl im Vergleich mit dem Vorjahr, ein Plus von 55,7 Prozent. An zweiter Stelle liegt die der Bereich Verkehr und Lagerei im Argen (+47,8 Prozent). Aber auch in der Baubranche hat man massiv Jobs abgebaut, heuer sind dort 35,3 Prozent mehr Arbeitslose als noch im Jahr zuvor.

Von der Gefahr, ihren Job zu verlieren , sind vor allem Angestellte in der Gastronomie und Hotellerie betroffen, aber auch all jene, die am Bau arbeiten, sowie im Verkehr und Lagereien.

Österreich unter EU-Durchschnitt



Laut Eurostat liegt die Arbeitslosenquote in Österreich bei 5,7 Prozent mit Stichtag 31. August 2020, und damit noch immer unter dem Eu-Durchschnitt von 7,1 Prozent. Besorgniserregend hoch fällt der Wert in Griechenland und Spanien aus, mit je 17 Prozent bzw. 15,6 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich liegt laut Eurostat unter jener der EU.

